Эта простая специя сжигает жир и помогает быстрее сбросить вес

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рассказала, что

Такую специю легко включить в свой рацион. Используйте его для соусов, рагу и других блюд. Посыпьте супы, яйца и картофель фри.

плоды имеют сильно выраженный острый вкус благодаря содержанию капсаицина (степень остросы зависит от сорта). Форма плода типична для овощных перцев, однако его размер достигает наименьших значений.