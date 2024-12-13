Эта простая специя сжигает жир и помогает быстрее сбросить вес

Специи способны влиять на здоровье и обмен веществ, в частности, способствуя похудению. Кайенский перец может подавлять аппетит и способствовать потере веса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
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рассказала, что
Такую специю легко включить в свой рацион. Используйте его для соусов, рагу и других блюд. Посыпьте супы, яйца и картофель фри.
плоды имеют сильно выраженный острый вкус благодаря содержанию капсаицина (степень остросы зависит от сорта). Форма плода типична для овощных перцев, однако его размер достигает наименьших значений.
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