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Эта простая специя сжигает жир и помогает быстрее сбросить вес

Какая специя способна способствовать потере веса (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Специи способны влиять на здоровье и обмен веществ, в частности, способствуя похудению. Кайенский перец может подавлять аппетит и способствовать потере веса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

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рассказала, что 

Такую специю легко включить в свой рацион. Используйте его для соусов, рагу и других блюд. Посыпьте супы, яйца и картофель фри.

плоды имеют сильно выраженный острый вкус благодаря содержанию капсаицина (степень остросы зависит от сорта). Форма плода типична для овощных перцев, однако его размер достигает наименьших значений.

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