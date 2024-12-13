Эта простая специя сжигает жир и помогает быстрее сбросить вес

Специи способны влиять на здоровье и обмен веществ, в частности, способствуя похудению. Кайенский перец может подавлять аппетит и способствовать потере веса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Кайенский перец является фантастическим источником антиоксидантов и других растительных соединений, которые защищают клетки и укрепляют здоровье. Специя не только вкусная и полезная, но и может помочь похудеть .

Ускоряет метаболизм

Такой перец содержит соединение под названием капсаицин, которое может повысить производство тепла и метаболизм тела, способствуя сжиганию жира.

Доктор медицинских наук Анна Тейлор рассказала, что капсаицин также является активным ингредиентом во многих методах лечения артрита и боли в мышцах.

Некоторые исследования показывают, что капсаицин действует как термогенное химическое вещество, которое может производить тепло, стимулируя метаболизм и помогая сжигать жир.

Подавляет аппетит

Кайенский перец может помочь вам похудеть из-за подавления аппетита.

Некоторые исследования показали, что капсаицин действует на гипоталамус - часть мозга, которая контролирует чувство голода и насыщения. Люди, которые придерживаются диеты, богатой острой пищей, как правило, едят меньше в течение дня.

Кайенский перец (фото: wikipedia)

Высокое содержание антиоксидантов

Также известен своим потенциалом для повышения иммунитета. Кроме противовоспалительного действия капсаицина, кайенский перец также является отличным источником каротиноидов, в том числе бета-каротина - мощного антиоксиданта, который может помочь предотвратить повреждение свободными радикалами.

Высокое содержание витамина А в перце также поддерживает иммунную функцию.

Универсальный ингредиент

Такую специю легко включить в свой рацион. Используйте его для соусов, рагу и других блюд. Посыпьте супы, яйца и картофель фри.

Несмотря на всю пользу, кайенский перец не может заменить здоровое питание и образ жизни. Эффекта недостаточно, чтобы преодолеть нездоровую диету. Но как часть питательного плана питания острая пища может подавлять аппетит и способствовать потере веса.