Эта простая специя сжигает жир и помогает быстрее сбросить вес
Специи способны влиять на здоровье и обмен веществ, в частности, способствуя похудению. Кайенский перец может подавлять аппетит и способствовать потере веса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
Кайенский перец является фантастическим источником антиоксидантов и других растительных соединений, которые защищают клетки и укрепляют здоровье. Специя не только вкусная и полезная, но и может помочь похудеть.
Ускоряет метаболизм
Такой перец содержит соединение под названием капсаицин, которое может повысить производство тепла и метаболизм тела, способствуя сжиганию жира.
Доктор медицинских наук Анна Тейлор рассказала, что капсаицин также является активным ингредиентом во многих методах лечения артрита и боли в мышцах.
Некоторые исследования показывают, что капсаицин действует как термогенное химическое вещество, которое может производить тепло, стимулируя метаболизм и помогая сжигать жир.
Подавляет аппетит
Кайенский перец может помочь вам похудеть из-за подавления аппетита.
Некоторые исследования показали, что капсаицин действует на гипоталамус - часть мозга, которая контролирует чувство голода и насыщения. Люди, которые придерживаются диеты, богатой острой пищей, как правило, едят меньше в течение дня.
Кайенский перец (фото: wikipedia)
Высокое содержание антиоксидантов
Также известен своим потенциалом для повышения иммунитета. Кроме противовоспалительного действия капсаицина, кайенский перец также является отличным источником каротиноидов, в том числе бета-каротина - мощного антиоксиданта, который может помочь предотвратить повреждение свободными радикалами.
Высокое содержание витамина А в перце также поддерживает иммунную функцию.
Универсальный ингредиент
Такую специю легко включить в свой рацион. Используйте его для соусов, рагу и других блюд. Посыпьте супы, яйца и картофель фри.
Несмотря на всю пользу, кайенский перец не может заменить здоровое питание и образ жизни. Эффекта недостаточно, чтобы преодолеть нездоровую диету. Но как часть питательного плана питания острая пища может подавлять аппетит и способствовать потере веса.
Добавим, что плоды имеют сильно выраженный острый вкус благодаря содержанию капсаицина (степень остросы зависит от сорта). Форма плода типична для овощных перцев, однако его размер достигает наименьших значений.
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