Эта распространенная привычка дома резко увеличивает риск сердечной недостаточности

Как сидячий образ жизни вредит здоровью

Врач Тиффани Мари Хендрикс рассказал, что проведение длительного периода времени с минимальной физической активностью, особенно сидя или лежа, очень вредит здоровью.

Это распространенное состояние, также известное как застойная сердечная недостаточность и развивается, когда ваше сердце не перекачивает достаточно крови для удовлетворения потребностей организма. Поэтому слишком много сидения может напрягать сердце.

Повышается кровяное давление

Длительное сидение уменьшает сокращение мышц, которые важны для хорошего кровообращения. Когда кровь скапливается в нижних конечностях, кровообращение замедляется, что приводит к повышению давления в артериях и венах.

Это может привести к повышению артериального давления, поэтому сердцу приходится работать больше, чтобы перекачивать кровь к остальному телу. Со временем это напряжение может вызвать утолщение и увеличение левого желудочка сердца, увеличивая риск сердечного приступа и недостаточности.

Возникает воспаление

Сидячий образ жизни способствует воспалению во всем теле. Хроническое воспаление вызывает повреждение кровеносных сосудов и ускоряет атеросклероз, то есть накопление бляшек в артериях.

Это вызывает беспокойство, поскольку накопление бляшек внутри артерий уменьшает кровообращение и может увеличить риск инсульта, сердечного приступа или других заболеваний.

Способствует резистентности к инсулину

Отсутствие физической активности ухудшает способность организма регулировать уровень сахара в крови, что приводит к инсулинорезистентности.

Инсулинорезистентность, если ее не лечить, может привести к развитию диабета 2 типа, который характеризуется хронически высоким уровнем сахара в крови. Со временем высокий сахар в крови повреждает кровеносные сосуды и саму сердечную мышцу.

Что стоит делать

Больше двигайтесь и меньше сидите

Регулярная физическая активность укрепляет все тело, включая сердце. Стоит включать перерывы на прогулку, подъем по лестнице и использование стола стоя, когда это возможно.

Прекращение длительного сидения движениями каждые 30-60 минут может улучшить кровообращение и уменьшить факторы риска сердечной недостаточности.

Выделите время для физических упражнений

Даже 150 минут физических упражнений средней интенсивности в неделю (таких как быстрая ходьба, езда на велосипеде или плавание) могут значительно снизить риск сердечной недостаточности.

Это можно разбить на три 50-минутные сеансы тренировки в неделю или более короткие 20-минутные тренировки каждый день.

Придерживайтесь здоровой для сердца диеты

Диета, богатая цельными продуктами с минимальной обработкой, может помочь уменьшить воспаление, защитить кровеносные сосуды и поддерживать здоровый уровень сахара в крови.

Исследования показывают, что диеты, богатые фруктами и овощами, нежирными молочными продуктами, цельнозерновыми продуктами, птицей, рыбой, орехами и семенами, связаны с меньшим риском сердечных заболеваний.

Вас может заинтересовать