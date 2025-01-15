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Эта распространенная проблема в домах вызывает усталость и кожные инфекции

Как плесень вредит здоровью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Опасность плесени заключается в том, что она аллергенна и токсична. Поэтому может вызвать ряд проблем со здоровьем, если от нее вовремя не избавиться в доме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американской медсестры Джейми Арройо.

Какие симптомы должны насторожить

Как распознать плесень в доме

Обнаружение плесени на ранних стадиях является важным для предотвращения ее распространения. Есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о наличии плесени в вашем доме:

  • Появление пятен на стенах или потолке. Плесень часто проявляется в виде черных, зеленых или серых пятен на поверхностях
  • Неприятный запах. Плесень часто сопровождается затхлым запахом, который может быть ощутимым в помещениях с плохой вентиляцией
  • Изменение цвета и структуры поверхностей. На пораженных плесенью поверхностях может появиться пожелтение или отслоение краски
@hopewellfamilycare Mold sucks. Do you have any of these symptoms? #mold #moldtoxicity #moldawareness Original sound - SHIMA
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плесеньЗдоровье