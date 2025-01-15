Эта распространенная проблема в домах вызывает усталость и кожные инфекции

Опасность плесени заключается в том, что она аллергенна и токсична. Поэтому может вызвать ряд проблем со здоровьем, если от нее вовремя не избавиться в доме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американской медсестры Джейми Арройо.
Обнаружение плесени на ранних стадиях является важным для предотвращения ее распространения. Есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о наличии плесени в вашем доме:
@hopewellfamilycare Mold sucks. Do you have any of these symptoms? #mold #moldtoxicity #moldawareness Original sound - SHIMA
Ранее мы сообщали, насколько вредно ходить дома босиком.
Также педиатр называла довольно распространенную проблему, которая возникает у детей.