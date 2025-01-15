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Эта распространенная проблема в домах вызывает усталость и кожные инфекции

Среда 15 января 2025 14:25
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Эта распространенная проблема в домах вызывает усталость и кожные инфекции Как плесень вредит здоровью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Опасность плесени заключается в том, что она аллергенна и токсична. Поэтому может вызвать ряд проблем со здоровьем, если от нее вовремя не избавиться в доме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американской медсестры Джейми Арройо.

Какие симптомы должны насторожить

Медсестра утверждает, что усталость, головные боли, частые простуды, ушные и кожные инфекции могут быть признаками воздействия плесени на организм.

Таким образом, целесообразно периодически осматривать скрытые уголки дома, чтобы убедиться, что плесени нет.

Стоит знать, что плесень производит аллергены - вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Они также могут производить раздражители, а иногда и токсичные вещества.

Вдыхание или касание спор плесени может вызвать аллергическую реакцию, например: чихание, насморк, покраснение глаз и сыпь на коже. Важно, что плесень также может вызвать приступы астмы.

Сырость и плесень в первую очередь влияют на дыхательные пути и легкие, но они также могут вредить глазам и коже. Воздействие сырости и плесени на органы дыхания может вызвать серьезные заболевания.

Среди потенциальных виновников появления плесени в доме определяют:

  • протекание труб
  • влажность в подвалах или на первом этаже
  • протекание крыши или неисправные оконные рамы
  • конденсат

Как распознать плесень в доме

Обнаружение плесени на ранних стадиях является важным для предотвращения ее распространения. Есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о наличии плесени в вашем доме:

  • Появление пятен на стенах или потолке. Плесень часто проявляется в виде черных, зеленых или серых пятен на поверхностях
  • Неприятный запах. Плесень часто сопровождается затхлым запахом, который может быть ощутимым в помещениях с плохой вентиляцией
  • Изменение цвета и структуры поверхностей. На пораженных плесенью поверхностях может появиться пожелтение или отслоение краски
@hopewellfamilycare Mold sucks. Do you have any of these symptoms? #mold #moldtoxicity #moldawareness Original sound - SHIMA

Ранее мы сообщали, насколько вредно ходить дома босиком.

Также педиатр называла довольно распространенную проблему, которая возникает у детей.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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