Эта распространенная проблема в домах вызывает усталость и кожные инфекции

Опасность плесени заключается в том, что она аллергенна и токсична. Поэтому может вызвать ряд проблем со здоровьем, если от нее вовремя не избавиться в доме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американской медсестры Джейми Арройо.

Какие симптомы должны насторожить

Медсестра утверждает, что усталость, головные боли, частые простуды, ушные и кожные инфекции могут быть признаками воздействия плесени на организм.

Таким образом, целесообразно периодически осматривать скрытые уголки дома, чтобы убедиться, что плесени нет.

Стоит знать, что плесень производит аллергены - вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Они также могут производить раздражители, а иногда и токсичные вещества.

Вдыхание или касание спор плесени может вызвать аллергическую реакцию, например: чихание, насморк, покраснение глаз и сыпь на коже. Важно, что плесень также может вызвать приступы астмы.

Сырость и плесень в первую очередь влияют на дыхательные пути и легкие, но они также могут вредить глазам и коже. Воздействие сырости и плесени на органы дыхания может вызвать серьезные заболевания.

Среди потенциальных виновников появления плесени в доме определяют:

протекание труб

влажность в подвалах или на первом этаже

протекание крыши или неисправные оконные рамы

конденсат

Как распознать плесень в доме

Обнаружение плесени на ранних стадиях является важным для предотвращения ее распространения. Есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о наличии плесени в вашем доме: