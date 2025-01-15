Эта распространенная проблема в домах вызывает усталость и кожные инфекции
Опасность плесени заключается в том, что она аллергенна и токсична. Поэтому может вызвать ряд проблем со здоровьем, если от нее вовремя не избавиться в доме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американской медсестры Джейми Арройо.
Какие симптомы должны насторожить
Медсестра утверждает, что усталость, головные боли, частые простуды, ушные и кожные инфекции могут быть признаками воздействия плесени на организм.
Таким образом, целесообразно периодически осматривать скрытые уголки дома, чтобы убедиться, что плесени нет.
Стоит знать, что плесень производит аллергены - вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Они также могут производить раздражители, а иногда и токсичные вещества.
Вдыхание или касание спор плесени может вызвать аллергическую реакцию, например: чихание, насморк, покраснение глаз и сыпь на коже. Важно, что плесень также может вызвать приступы астмы.
Сырость и плесень в первую очередь влияют на дыхательные пути и легкие, но они также могут вредить глазам и коже. Воздействие сырости и плесени на органы дыхания может вызвать серьезные заболевания.
Среди потенциальных виновников появления плесени в доме определяют:
- протекание труб
- влажность в подвалах или на первом этаже
- протекание крыши или неисправные оконные рамы
- конденсат
Как распознать плесень в доме
Обнаружение плесени на ранних стадиях является важным для предотвращения ее распространения. Есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о наличии плесени в вашем доме:
- Появление пятен на стенах или потолке. Плесень часто проявляется в виде черных, зеленых или серых пятен на поверхностях
- Неприятный запах. Плесень часто сопровождается затхлым запахом, который может быть ощутимым в помещениях с плохой вентиляцией
- Изменение цвета и структуры поверхностей. На пораженных плесенью поверхностях может появиться пожелтение или отслоение краски
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