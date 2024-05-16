Эта распространенная "ошибка" приводит к гибели комнатных растений летом. Вот что нельзя делать

Из-за какого распространенной ошибки погибают комнатные растения

По словам эксперта Кэтрин Эллисон, распространенной ошибкой, из-за которой комнатные растения погибают, является размещение их на слишком солнечном месте.

Это включает размещение растений на подоконниках или возле окон, что может быть полезным в зимние месяцы, но растениям может быть много света весной и летом.

Эксперт советует убрать с подоконника Dracaena trifasciata, у нас это растение более известно под названием тещин язык. Его вертикальные листья с прекрасными узорами нуждаются в минимальном уходе, что делает их идеальными для новичков или занятых людей.

Слишком много солнечного света, особенно прямого, может привести к гибели этого растения, поэтому убедитесь, что они должным образом размещены в доме.

Dracaena trifasciata не любит чрезмерного света (скриншот)

"Spathiphyllum (народное название - женское счастье) - популярные комнатные растения, известные своими изящными белыми цветами. Они вполне хорошо чувствуют себя в условиях слабого освещения", - говорит Кэтрин.

Это растение предпочитает равномерно влажную почву и может даже переносить непродолжительные периоды засухи. По словам эксперта, Spathiphyllum также помогает улучшить качество воздуха в помещении, фильтруя вредные токсины.

Обязательно держите их нежные листья и цветы подальше от прямых солнечных лучей.

Spathiphyllum не любит прямого солнечного света (фото: Freepik)

Считается, что бамбуковые комнатные растения приносят удачу и процветание. Эти растения любят слабое освещение, то есть подоконник не идеальное место для них.

Бамбук часто выращивают в воде, он нуждается в минимальном уходе, даже меньше, чем тещин язык, поэтому не уделяйте этому растению слишком много внимания.

Еще одно растение, которое нужно держать подальше от окон и при слабом или умеренном освещении, - Heart-Leaf Philodendron (филодендрон сердцевидный).

Heart-Leaf Philodendron не стоит держать на подоконнике (фото: prom.ua)