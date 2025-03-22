Эта распространенная ошибка в душе может привести к инфекции и потере зрения

Принимать душ или купаться в контактных линзах опасно для здоровья глаз. Вода из-под крана может содержать бактерии, которые попадают под линзу и могут вызвать серьезные инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что произойдет, если принять душ в контактных линзах

Офтальмолог Джеймс Келли рассказал, что вода из-под крана нестерильная и может содержать вредные микроорганизмы. Даже кратковременное воздействие серьезно повышает риск инфицирования, что может привести к сильной боли, рубцам и даже потере зрения.

Лучше всего снять линзы перед принятием душа. Или же держите глаза закрытыми как можно дольше, а затем используйте "искусственные слезы без консервантов", чтобы вымыть любые потенциальные загрязнения.

К тому же вода может изменить форму мягких контактных линз, делая их неудобными или менее эффективными.

Мягкие контактные линзы пористые, что делает их более удобными для ношения, но они также способствуют быстрому впитыванию воды. Итак, если вы принимаете душ с контактными линзами, то они могут набухнуть и изменить форму.

Вода в ванной также может содержать остатки мыла и шампуня, которые могут попасть под линзы, что приведет к раздражению или инфекции.

Потирание или другое прикосновение к глазам мокрыми руками из ванны также может привести к попаданию загрязнений. То же самое касается брызг воды в лицо, намеренно или случайно.

Что делать, если вода попала в глаза

Если вода попала в глаза во время душа, то снимите контактные линзы, а затем очистите область глаз солевым раствором.

Никогда не промывайте и не храните свои контакты в водопроводной воде - она нестерильная и может занести вредные микроорганизмы. Если у вас частые глазные инфекции, подумайте о переходе на ежедневные одноразовые линзы, чтобы минимизировать риск заражения.

Наибольшие риски для тех, кто носит контактные линзы, связаны с плохими гигиеническими привычками. Например, спать в контактных линзах, не мыть и не сушить руки перед тем, как их брать или использовать что-то, кроме раствора для контактных линз, для чистки и хранения.

Как долго можно носить линзы

Продолжительность ношения контактных линз зависит от их типа и рекомендаций производителя:

однодневные линзы - их можно носить до 12-16 часов, но желательно не более 8-10 часов, чтобы глаза не пересыхали

двухнедельные и месячные линзы - в среднем 8-12 часов в день, после чего их нужно снимать и очищать

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