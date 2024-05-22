Это популярное упражнение может помочь вам прожить дольше и уберет боль в коленях

Велосипедисты могут жить дольше, иметь более сильную иммунную систему и реже ощущать боль в коленях или остеоартрит, чем люди, не ездящие на велосипедах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NPR.

Какое упражнение очень полезно для здоровья и молодости

Несмотря на то, что предыдущие исследования уже показали несколько преимуществ езды на велосипеде, новые исследования показывают, что люди, регулярно ездящие на велосипеде, имеют гораздо меньше шансов заболеть остеоартритом до 65 лет.

В исследовании, опубликованном в прошлом месяце в Medicine & Science in Sports & Exercise, было опрошено 2600 человек со средним возрастом 64 лет об их привычках заниматься спортом на протяжении всей жизни.

Все участники имели повышенный риск развития артрита коленного сустава из-за веса, генетики или других предыдущих травм. Исследователи также сделали рентгеновские снимки участников для оценки артрита в их суставах.

Исследование интересно тем, что ученые не исследовали спортсменов - они просто смотрели на физические упражнения людей среднего класса.

"Велосипедисты имели на 21% меньше шансов иметь рентгеновские признаки и симптомы остеоартрита по сравнению с теми, кто раньше не ездил на велосипеде", - рассказала доктор Грейс Ло, автор исследования и доцент Медицинского колледжа Бейлора.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, остеоартрит, или ОА, является самой распространенной формой артрита и поражает более 32,5 миллиона американцев. Иногда его называют артритом "износа", он преимущественно поражает людей старше 50 лет и возникает, когда хрящ в суставе начинает разрушаться, что приводит к потере функции и боли.

"Я была удивлена, увидев, насколько сильна была польза", - добавила врач.

Исследователи указывают на тот факт, что езда на велосипеде не причиняет вреда, что делает ее очень устойчивой формой физических упражнений для людей на протяжении всей жизни.

Когда вы едете на велосипеде, повторяющиеся движения - вращение педалей по кругу снова и снова также помогают циркулировать синовиальную суставную жидкость вокруг колена. Жидкость действует как смазка, помогая суставам работать гладко, без трения.