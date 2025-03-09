Эта популярная в сети диета сильно увеличивает холестерин в организме: все детали

Карнивор-диета стала довольно популярной в сети и предусматривает потребление только продуктов животного происхождения. Такой тип питания может иметь негативное влияние на здоровье, поэтому стоит избегать его.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Ольги Дорош.

Что известно о диете

Диета хищника или карнивор - это модный тренд, где пить можно только воду, а есть - исключительно продукты животного происхождения (мясо, рыбу, яйца, некоторые молочные продукты, сало, масло и соль). Никаких шоколадок, каш, бобовых, орехов или семян

"Сторонники этой диеты обещают похудение, повышение энергии, лечение аутоиммунных заболеваний и даже рост уровня тестостерона", - отметила эксперт.

Пример меню на день составляет:

Завтрак: яичница из трех яиц с беконом

Обед: говяжьи ребра с морской солью

Ужин: запеченная форель с морской солью и перцем

Перекус: костный бульон

Чем вредно такое питание

По словам эксперта, такая диета вредна, потому что она несбалансированная и может привести к:

повышенному уровню холестерина

запорам

раку кишечника

проблемам с почками

расстройствам пищевого поведения из-за жестких ограничений

Похудение возможно, но не из-за "святого мяса". Да, на карнивор-диете можно похудеть, но это не магия мяса, а банальный дефицит калорий", - добавил нутрициолог.

Потеря веса возможна, потому что во время такого питания жиры и белки будут хорошо насыщать организм. Из рациона убирают продукты, которые чаще всего переедают люди: сладости, сахар, снеки.

Чем дольше человек ест однотипные продукты, тем меньше они ему нравятся, и в результате ест меньше.

40-летний американец тоже чувствовал прилив энергии и ясность ума, придерживаясь карнивор-диеты в течение 8 месяцев. Однако, потом обратился к врачу, потому что его тело стало желтым.

Что произойдет с организмом после соблюдения карнивор-диеты (фото: instagram.com/olhadorosh)

В результате врачи обнаружили у него подкожные отложения холестерина. Его анализ крови показал уровень холестерина 1000 мг/дл (при норме до 300 мг/дл). Диагноз - ксантелазмы.

Не стоит тестировать экстремальные диеты, когда рацион сужается до одной группы продуктов, то это не на пользу.

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