Эта маска для лица улучшает состояние кожи и борется с высыпаниями

Глиняные маски являются прекрасными и бюджетными средствами для ухода за кожей. Они имеют различные преимущества для лица и даже помогают бороться с высыпаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

Виды глиняных масок

Глиняные маски потенциально могут улучшить текстуру и тонус вашей кожи и помогать бороться с акне.

Такие маски не нужно наносить ежедневно. Вместо этого используйте их один или два раза в неделю, чтобы увидеть результаты и минимизировать побочные эффекты, такие как раздражение кожи.

Для создания глиняной маски можно использовать несколько видов глины, каждый из которых имеет разное назначение. Некоторые глины лучше уменьшают жирность и высыпания, тогда как другие могут уменьшать воспаление и покраснение.

Бентонитовая глина

Бентонитовая глина является чрезвычайно абсорбирующим веществом, происходит из вулканического пепла.

В то время как бентонит популярен в глиняных масках для кожи, абсорбирующий материал также используется для других целей.

Бентонит также обладает некоторыми антибактериальными и противовоспалительными свойствами и может помочь вылечить высыпания. Маска из бентонитовой глины может быть полезной для жирного типа кожи, но из-за ее чрезвычайно сильной впитывающей способности она не подходит для сухой кожи.

Каолиновая глина

Каолиновая глина - это мягкая белая глина, которую часто используют в масках.

Маски из каолиновой глины используются для контроля жирности или кожного сала на коже без ее чрезмерного высыхания. Каолин также может вытягивать примеси и может быть полезным для людей с акне.

Хотя каолиновая глина обычно белая, она может иметь разные цвета в зависимости от дополнительных ингредиентов.

Французская зеленая глина

Французская зеленая глина, которую часто называют "целебной глиной", богата полезными минералами. Она получает свой зеленый цвет от разложенного растительного вещества.

Как и другие глины, французская зеленая глина помогает удалить загрязнения из пор кожи.

Чем полезны глиняные маски для лица (фото: Freepik)

Как использовать

Способ нанесения глиняной маски обычно одинаков для всех типов глины. Однако некоторые маски могут отличаться длительностью и частотой использования.

Перед нанесением маски прочитайте инструкцию на упаковке продукта.

Вот несколько общих рекомендаций по применению глиняной маски:

Очистите лицо - всегда наносите глиняную маску на чистое лицо, чтобы свойства глины лучше проникали в кожу

Нанесите глиняную маску - удалите излишки влаги с кожи и нанесите маску в соответствии с инструкциями на упаковке. Начните с тонкого слоя глины и разровняйте по лицу

Дайте маске высохнуть - после того, как вы нанесли маску ровным слоем на все лицо, подождите, пока она высохнет. Обычно это занимает около 5-10 минут. Во время высыхания маска впитывает жиры, мертвую кожу и загрязнения, улучшая текстуру кожи

Снимите маску - через 5-10 минут смойте маску теплой водой. Теплая вода меньше сушит, чем горячая,

Нанесите увлажняющий крем - после полного удаления маски нанесите увлажняющий крем

Как правило, глиняные маски следует использовать один или два раза в неделю. Применение их в большем количестве может вызвать раздражение или сухость кожи.