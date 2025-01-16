Эта малоизвестная диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта

Чтобы сердце было здоровым, стоит придерживаться диеты "Портфолио". Все чаще такой тип питания советуют медицинские работники для удовлетворительного состояния сердечно-сосудистой системы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard.
Диета "Портфолио" была разработана врачом из Торонто для снижения плохого холестерина (ЛПНП). Это тип питания с низким содержанием насыщенных жиров.
Основу диеты составляют растительные белки, продукты, богатые клетчаткой и фитостеролы, которые естественным образом снижают уровень холестерина.
В отличие от средиземноморской диеты, портфельная диета является полностью веганской.
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