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Эта малоизвестная диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта

Какая диета полезна для сердца и сосудов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы сердце было здоровым, стоит придерживаться диеты "Портфолио". Все чаще такой тип питания советуют медицинские работники для удовлетворительного состояния сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard.

Диета "Портфолио" была разработана врачом из Торонто для снижения плохого холестерина (ЛПНП). Это тип питания с низким содержанием насыщенных жиров.

Основу диеты составляют растительные белки, продукты, богатые клетчаткой и фитостеролы, которые естественным образом снижают уровень холестерина.

В отличие от средиземноморской диеты, портфельная диета является полностью веганской.

 

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