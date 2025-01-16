Эта малоизвестная диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта

Чтобы сердце было здоровым, стоит придерживаться диеты "Портфолио". Все чаще такой тип питания советуют медицинские работники для удовлетворительного состояния сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard .

Что известно о диете

Диета "Портфолио" была разработана врачом из Торонто для снижения плохого холестерина (ЛПНП). Это тип питания с низким содержанием насыщенных жиров.

Основу диеты составляют растительные белки, продукты, богатые клетчаткой и фитостеролы, которые естественным образом снижают уровень холестерина.

В отличие от средиземноморской диеты, портфельная диета является полностью веганской.

Если вы решите придерживаться этой схемы питания, просто нужно узнать, какие продукты имеют здоровое влияние на липиды крови, и выбрать их вместо других продуктов.

Какие продукты входят в диету

Регулярное употребление большего количества этих продуктов может помочь снизить уровень вредных липидов в крови:

растительные белки, такие как соя, бобы, тофу, горох, орехи и семена

продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овес, ячмень, ягоды, яблоки и цитрусовые

фитостеролы, которые являются естественным соединением в продуктах растительного происхождения, таких как цельные зерна, фрукты, овощи и орехи

растительные масла с высоким содержанием мононенасыщенных жиров, такие как оливковое масло, масло авокадо, сафлоровое и арахисовое масло

Какие продукты исключить из питания

Стоит выделить продукты, которых стоит избегать при соблюдении диеты "Портфолио":

красное мясо

высокообработанные продукты

очищенное зерно и добавленный сахар, что может способствовать хроническому воспалению

масло, сливки и другие молочные продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина

Чем полезна диета

Исследователи определили, что такая диета может улучшить липиды в крови и снизить риск сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых проблем.

Конечно, диета - не единственный способ улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и здоровья в целом. Что быть здоровыми, необходимо: