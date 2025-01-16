Эта малоизвестная диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта
Чтобы сердце было здоровым, стоит придерживаться диеты "Портфолио". Все чаще такой тип питания советуют медицинские работники для удовлетворительного состояния сердечно-сосудистой системы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard.
Что известно о диете
Диета "Портфолио" была разработана врачом из Торонто для снижения плохого холестерина (ЛПНП). Это тип питания с низким содержанием насыщенных жиров.
Основу диеты составляют растительные белки, продукты, богатые клетчаткой и фитостеролы, которые естественным образом снижают уровень холестерина.
В отличие от средиземноморской диеты, портфельная диета является полностью веганской.
Если вы решите придерживаться этой схемы питания, просто нужно узнать, какие продукты имеют здоровое влияние на липиды крови, и выбрать их вместо других продуктов.
Какие продукты входят в диету
Регулярное употребление большего количества этих продуктов может помочь снизить уровень вредных липидов в крови:
- растительные белки, такие как соя, бобы, тофу, горох, орехи и семена
- продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овес, ячмень, ягоды, яблоки и цитрусовые
- фитостеролы, которые являются естественным соединением в продуктах растительного происхождения, таких как цельные зерна, фрукты, овощи и орехи
- растительные масла с высоким содержанием мононенасыщенных жиров, такие как оливковое масло, масло авокадо, сафлоровое и арахисовое масло
Какие продукты исключить из питания
Стоит выделить продукты, которых стоит избегать при соблюдении диеты "Портфолио":
- красное мясо
- высокообработанные продукты
- очищенное зерно и добавленный сахар, что может способствовать хроническому воспалению
- масло, сливки и другие молочные продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина
Чем полезна диета
Исследователи определили, что такая диета может улучшить липиды в крови и снизить риск сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых проблем.
Конечно, диета - не единственный способ улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и здоровья в целом. Что быть здоровыми, необходимо:
- не курить
- заниматься регулярными физическими упражнениями
- следить за артериальным давлением и весом
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