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Эта малоизвестная диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта

Четверг 16 января 2025 16:05
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Эта малоизвестная диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта Какая диета полезна для сердца и сосудов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы сердце было здоровым, стоит придерживаться диеты "Портфолио". Все чаще такой тип питания советуют медицинские работники для удовлетворительного состояния сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard.

Что известно о диете

Диета "Портфолио" была разработана врачом из Торонто для снижения плохого холестерина (ЛПНП). Это тип питания с низким содержанием насыщенных жиров.

Основу диеты составляют растительные белки, продукты, богатые клетчаткой и фитостеролы, которые естественным образом снижают уровень холестерина.

В отличие от средиземноморской диеты, портфельная диета является полностью веганской.

Если вы решите придерживаться этой схемы питания, просто нужно узнать, какие продукты имеют здоровое влияние на липиды крови, и выбрать их вместо других продуктов.

Какие продукты входят в диету

Регулярное употребление большего количества этих продуктов может помочь снизить уровень вредных липидов в крови:

  • растительные белки, такие как соя, бобы, тофу, горох, орехи и семена
  • продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овес, ячмень, ягоды, яблоки и цитрусовые
  • фитостеролы, которые являются естественным соединением в продуктах растительного происхождения, таких как цельные зерна, фрукты, овощи и орехи
  • растительные масла с высоким содержанием мононенасыщенных жиров, такие как оливковое масло, масло авокадо, сафлоровое и арахисовое масло

Какие продукты исключить из питания

Стоит выделить продукты, которых стоит избегать при соблюдении диеты "Портфолио":

  • красное мясо
  • высокообработанные продукты
  • очищенное зерно и добавленный сахар, что может способствовать хроническому воспалению
  • масло, сливки и другие молочные продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина

Чем полезна диета

Исследователи определили, что такая диета может улучшить липиды в крови и снизить риск сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых проблем.

Конечно, диета - не единственный способ улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и здоровья в целом. Что быть здоровыми, необходимо:

  • не курить
  • заниматься регулярными физическими упражнениями
  • следить за артериальным давлением и весом

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