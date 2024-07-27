RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эта "королева ягод" не только полезна, но и поможет похудеть

Фото: Какая ягода помогает похудеть (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Черника - очень полезная ягода, но не все знают, что также она помогает похудеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в Healio.

В чем состоит исследование

Профессор физических упражнений и наук о питании в Университете штата Сан-Диего и главный исследователь Марк Керн сказал, что сейчас нет много данных, подтверждающих идею о том, что черника может влиять на вес, но потребление овощей и фруктов в достаточной степени может помочь в этом пути.

В исследовании приняли участие 40 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 50 лет с лишним весом или ожирением, которым предлагали есть дикорастущую чернику с йогуртом. Вторая группа не включала его в рацион.

В течение 8 недель участники получали консультации по потере веса и указания больше двигаться и сбалансировано питаться.

Исследователи не регулировали диету остальных участников, сказал Керн. Они измеряли состав тела участников, тягу к еде и физическую активность в начале и конце исследования.

Результаты

Результаты показали, что обе группы потеряли вес, хотя существенных различий между ними не было. Исследователи обнаружили, что масса жира в организме уменьшилась в обеих группах (P=0,039), и они наблюдали увеличение контроля тяги (P

Керн также отметил, что потеря веса, у евших чернику участников не включала потерю сухой массы тела. По его словам, эти участники сохранили мышечную массу тела.

Исследователи надеются провести долгосрочное исследование, которое выяснит, может ли потребление черники сохранить мышечную массу тела у людей, часто теряющих ее из-за нормальных процессов старения.

Важнейшим является то, что люди не должны бояться есть чернику, когда они пытаются похудеть, сказал Керн.

"Это здоровая пища, которую можно включить в режим похудения", - резюмировал ученый.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровьеЯгоды