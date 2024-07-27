Эта "королева ягод" не только полезна, но и поможет похудеть

В чем состоит исследование

Профессор физических упражнений и наук о питании в Университете штата Сан-Диего и главный исследователь Марк Керн сказал, что сейчас нет много данных, подтверждающих идею о том, что черника может влиять на вес, но потребление овощей и фруктов в достаточной степени может помочь в этом пути.

В исследовании приняли участие 40 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 50 лет с лишним весом или ожирением, которым предлагали есть дикорастущую чернику с йогуртом. Вторая группа не включала его в рацион.

В течение 8 недель участники получали консультации по потере веса и указания больше двигаться и сбалансировано питаться.

Исследователи не регулировали диету остальных участников, сказал Керн. Они измеряли состав тела участников, тягу к еде и физическую активность в начале и конце исследования.

Результаты

Результаты показали, что обе группы потеряли вес, хотя существенных различий между ними не было. Исследователи обнаружили, что масса жира в организме уменьшилась в обеих группах (P=0,039), и они наблюдали увеличение контроля тяги (P

Керн также отметил, что потеря веса, у евших чернику участников не включала потерю сухой массы тела. По его словам, эти участники сохранили мышечную массу тела.

Исследователи надеются провести долгосрочное исследование, которое выяснит, может ли потребление черники сохранить мышечную массу тела у людей, часто теряющих ее из-за нормальных процессов старения.

Важнейшим является то, что люди не должны бояться есть чернику, когда они пытаются похудеть, сказал Керн.

"Это здоровая пища, которую можно включить в режим похудения", - резюмировал ученый.