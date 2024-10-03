"Эта болезнь со мной до конца жизни": Залевский заговорил о своем состоянии на фоне серьезного лечения

Дело в том, что недавно у дизайнера диагностировали заболевание, при котором костная ткань разрушается и поражаются суставы. Без операции на бедрах ему грозили инвалидность и потеря возможности ходить.

Однако в феврале этого года вышло интервью с Залевским, после которого удалось собрать необходимую сумму на лечение - 14 тысяч евро.

"Мне сделали первую операцию и мне пересадили костный мозг. Сделали первую операцию, а потом должны сделать еще две операции. Потому что меняется один сустав, потом ты стабилизируешься, а потом меняется другой сустав", - отметил дизайнер.

Также он рассказал, что полностью вылечиться от нее нельзя.

"В том дело, что эта болезнь со мной до конца жизни. Этот сустав работает в среднем 5-8-10 лет. Через 5-8-10 лет мне эти два сустава нужно снова менять. То есть снова наркоз, снова восстановительные все эти процессы и снова операция. Снова нужно все это снимать и менять", - подытожил Алексей.

Алексей Залевский (фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey)

Также он подчеркнул, что такую операцию нужно будет снова повторять, если он проживет еще 10 лет.

А недавно его состояние ухудшилось из-за воспаления костной ткани.

"Месяц назад я подхватил вирус, и я две недели не мог ходить совсем. Я был прикован к кровати. И я приехал в больницу, я думал, что уже будут оперировать, а на самом деле оказалось, что это воспаление костных тканей. Я пропил месяц препараты и мне немного стало легче. Вот сейчас я стою", - рассказал Алексей.

На видео этот момент можно посмотреть с 1:22:55.