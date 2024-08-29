Эта добавка может замедлить старение, защитить ваше сердце и улучшить сон: новое исследование

Что нужно знать о добавке?

Некоторые врачи уже назначают ее для чего-либо: от болезней сердца и диабета до рака. Другие говорят, что это устраняет видимые признаки старения и помогает во время беременности.

Естественный белок может сделать все от улучшения здоровья кишечника до улучшения кожи, и он содержится в клетках по всему телу человека.

Белок помогает клеткам восстанавливаться, и организм производит две трети того, что ему нужно, внутри – остальное поступает из нашего рациона.

С возрастом наше природное производство спермидина замедляется, и ученые говорят, что потребление его большего количества может значительно улучшить здоровье.

Было обнаружено, что люди, которые едят продукты с высоким содержанием спермидина, включая зародыши пшеницы, грибы шитаке, зеленый перец, брокколи и зрелый сыр, улучшают здоровье сердца и живут дольше.

Новое исследование показало, что диеты с периодической голодовкой повышают уровень спермидина в организме человека.

Австралийский врач по долголетию Оливия Лесслар сказала, что они назначают спермидин пациентам с заболеваниями почек, воспалительными заболеваниями кишечника, неалкогольной жировой болезнью печени, диабетом, раком и нейродегенеративными заболеваниями.

"Те, кто чувствует усталость, сообщают, что имеют больше энергии. Многие также сообщают о более густых волосах и более крепких ногтях; равномерное восстановление седых волос. У меня была одна 41-летняя пациентка, которая считала, что это был один из главных факторов, которые помогли ей забеременеть после нескольких лет попыток", – рассказала Оливия.

Кстати, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов сообщает, что до 6 мг добавок спермидина в день безопасны для людей.