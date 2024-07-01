Эта "чудо-настойка" - настоящий антистресс. Она поможет уснуть и успокоиться

Лаванда - целебное растение

Лаванда (Lavandula) - популярное растение, которое культивируется преимущественно для промышленных целей. Самым ценным растительным сырьем является его пурпурно-ароматные цветки.

Лаванда имеет широкий спектр применения, поскольку ее используют для производства натуральной косметики, а также ароматерапевтических масел или в качестве наполнителя подушек-антистрессов. Также из цветов этого растения можно приготовить лечебную настойку, оздоровительный настой и лимонад.

Приготовление лавандовой настойки просто и требует всего 6 ингредиентов, крупной банки, марли или сита и стеклянных бутылок.

Лаванда – целебное растение (фото: gradinamax.com.ua)



Целебные свойства настойки лаванды

Цветы лаванды являются отличным источником антиоксидантов, которые защищают организм от вредного воздействия свободных радикалов кислорода, уменьшают воспаление в организме и замедляют процесс старения клеток.

Настойка лаванды содержит дубильные вещества, то есть вещества сужающие кровеносные сосуды. По этой причине эту смесь используют при пищевых отравлениях с диареей.

Этот лечебный напиток также является источником уникального эфирного масла, обладающего противовоспалительными и антисептическими свойствами, но, прежде всего, расслабляющим и успокаивающим. Специалисты по натуральной медицине предполагают, что цветы лаванды также оказывают мочегонное действие, благодаря чему они поддерживают борьбу с гипертонией, отеками и целлюлитом.

Благодаря своим оздоровительным свойствам, настойку цветков лаванды рекомендуют употреблять при различных заболеваниях и недугах, в том числе:

хронический стресс,

проблемы с засыпанием,

повышенное артериальное давление,

простуда и грипп,

мигрень,

дисменорея,

пищевое отравление,

диарея,

паразитарное поражение пищеварительной системы.

Фитотерапевты и знатоки природной медицины отмечают, что настойка лаванды является лечебной смесью, но нельзя превышать рекомендуемую дозу, которая составляет максимум 45 мл/сут.

Однако из-за содержания сахара и алкоголя людям с диабетом 2 типа, преддиабетом, резистентностью к инсулину или подагрой не следует превышать 15 мл в день.

Противопоказания к употреблению настойки из лаванды

К сожалению, несмотря на полезные свойства настойки, немногие могут ее безопасно использовать. Из-за высокого содержания алкоголя его нельзя употреблять беременным и кормящим женщинам, а также детям и подросткам до 18 лет.

Кроме того, противопоказаниями к его потреблению являются:

аллергия на лаванду,

энтерит,

язвы и эрозии желудка,

аллергия или непереносимость алкоголя,

прием лекарства, реагирующего с алкоголем.

Перед употреблением настойки лаванды лучше проконсультироваться со специалистом, а при появлении побочных эффектов после ее употребления следует немедленно обратиться к врачу.

Ингредиенты для настойки лаванды:

10 столовых ложек свежей или сушеной лаванды,

500 мл водки 40-процентной,

500 мл спирта,

150 мл воды,

100 г сахара,

сок двух лимонов.

Как сушить лаванду?

Ее нужно собрать вместе со стеблями и подвесить на 10 дней в проветриваемом и сухом помещении, но без доступа солнечных лучей. Чтобы собрать цветы, заверните высушенную лаванду в бумагу или газету и осторожно прокатайте ее по плоской поверхности.

Как приготовить настойку лаванды?