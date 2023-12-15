Эта диетическая добавка может привести к болезням: важное предупреждение от врачей

Какая существует угроза

Фокус внимания на недостатке этого важного элемента способствует тому, что на рынке появляется все больше диетических добавок йода. И также увеличивается спрос на такие продукты, ведь действительно легче принимать таблетку каждый день, чем планировать рацион, учитывая все возможные рекомендации.

Эндокринолог Дина Крылова рассказала, что избыток йода в организме не менее угрожает, чем его дефицит. Чрезмерное потребление йода может привести к дисфункции щитовидки у людей старшего возраста, новорожденных.

Также это может стать фактором риска развития аутоиммунных заболеваний железы.

Существует также такое явление, как йод-индуцированный гипертиреоз - состояние, когда в связи с приемом высоких доз йодсодержащего препарата развивается чрезмерная функция щитовидной железы.

По словам врача, некоторые исследования показывают связь между таким состоянием и долгосрочными последствиями для сердечно-сосудистой системы, в частности, речь идет о внезапной фибрилляции предсердий.

Источниками излишка могут быть добавки йода для предотвращения дефицита на популяционном уровне, диета, витамины, лекарства.

Когда добавки с йодом уместны

Существуют медицинские состояния, когда дополнительный прием йода необходим. Например, для лечения тяжелого гипертиреоза перед операцией на щитовидной железе и в качестве йодида калия после ядерной аварии.

Женщинам, в рационе которых недостаток йода во время беременности и лактации, могут рекомендовать пренатальные добавки.

Что плохого в диетических добавках

Специалист отметила, что проблема диетических добавок состоит в том, что на международном уровне не существует действенной регуляции таких препаратов, что ставит здоровье потребителя под угрозу.

Поэтому для профилактики дефицита йода достаточно ввести в свой рацион йодированную соль. Принимать дополнительные препараты с йодом следует только по рекомендации врача.