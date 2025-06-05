Суповая диета помогает похудеть за 7 дней: безопасна ли она для здоровья?

Капустная диета - одна из самых известных монодиет, которую часто выбирают для быстрого снижения веса. Она базируется на употреблении капусты в различных вариациях, обещая минус 4-7 килограммов за неделю. Но является ли такая диета сбалансированной и безопасной?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Women's health.
Диетолог Прия Тью рассказала, что это краткосрочная модная диета для похудения, во время которой вы едите преимущественно капустный суп в течение 10 дней. Некоторые варианты диеты позволяют также употреблять несколько других продуктов, таких как фрукты и молочные продукты.
По сути, это диета, которая предполагает употребление низкокалорийного капустного супа в качестве основного компонента вашего рациона.
"Диета на капустном супе - это очень ограничительная семидневная диета без научного подтверждения", - сказала диетолог и специалист по гормонам Ханна Алдерсон.
День 1:
День 2:
День 3:
День 4:
День 5:
День 6:
День 7:
Диета может привести к быстрой кратковременной потере веса. Это будет происходить, потому что вы употребляете меньше калорий и ограничиваете свой рацион.
Однако, вес, который вы теряете, идет не за счет жировой массы, а через запасы углеводов и жидкости. Поэтому это не будет устойчивым процессом. Как только вы снова начнете питаться нормальной пищей, вы снова наберете этот вес, и, возможно, даже больше. Это означает, что в долгосрочной перспективе эта диета не приводит к потере веса.
Недостатки для здоровья следующие:
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