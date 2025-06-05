Суповая диета помогает похудеть за 7 дней: безопасна ли она для здоровья?

Капустная диета - одна из самых известных монодиет, которую часто выбирают для быстрого снижения веса. Она базируется на употреблении капусты в различных вариациях, обещая минус 4-7 килограммов за неделю. Но является ли такая диета сбалансированной и безопасной?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Women's health .

Что такое диета на капустном супе

Диетолог Прия Тью рассказала, что это краткосрочная модная диета для похудения, во время которой вы едите преимущественно капустный суп в течение 10 дней. Некоторые варианты диеты позволяют также употреблять несколько других продуктов, таких как фрукты и молочные продукты.

По сути, это диета, которая предполагает употребление низкокалорийного капустного супа в качестве основного компонента вашего рациона.

"Диета на капустном супе - это очень ограничительная семидневная диета без научного подтверждения", - сказала диетолог и специалист по гормонам Ханна Алдерсон.

План питания на 7 дней

День 1:

неограниченное количество капустного супа

любые фрукты (кроме бананов)

День 2:

капустный суп

любые овощи, свежие или вареные, кроме картофеля

День 3:

любое количество капустного супа

фрукты и овощи (кроме бананов и картофеля)

День 4:

капустный суп

бананы (до 3 штук)

обезжиренное молоко (до 1 литра)

День 5:

капустный суп

куриное филе или говядина (150-200 г, без кожи), вареная или на гриле

помидоры (неограниченно)

День 6:

капустный суп

говядина или курица (150-200 г)

овощи (кроме картофеля), свежие или вареные

День 7:

капустный суп

коричневый рис (примерно 1 чашка вареного)

овощи, свежие или вареные

Действенна ли диета

Диета может привести к быстрой кратковременной потере веса. Это будет происходить, потому что вы употребляете меньше калорий и ограничиваете свой рацион.

Однако, вес, который вы теряете, идет не за счет жировой массы, а через запасы углеводов и жидкости. Поэтому это не будет устойчивым процессом. Как только вы снова начнете питаться нормальной пищей, вы снова наберете этот вес, и, возможно, даже больше. Это означает, что в долгосрочной перспективе эта диета не приводит к потере веса.

Риски для здоровья

Недостатки для здоровья следующие: