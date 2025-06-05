Суповая диета помогает похудеть за 7 дней: безопасна ли она для здоровья?
Капустная диета - одна из самых известных монодиет, которую часто выбирают для быстрого снижения веса. Она базируется на употреблении капусты в различных вариациях, обещая минус 4-7 килограммов за неделю. Но является ли такая диета сбалансированной и безопасной?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Women's health.
Что такое диета на капустном супе
Диетолог Прия Тью рассказала, что это краткосрочная модная диета для похудения, во время которой вы едите преимущественно капустный суп в течение 10 дней. Некоторые варианты диеты позволяют также употреблять несколько других продуктов, таких как фрукты и молочные продукты.
По сути, это диета, которая предполагает употребление низкокалорийного капустного супа в качестве основного компонента вашего рациона.
"Диета на капустном супе - это очень ограничительная семидневная диета без научного подтверждения", - сказала диетолог и специалист по гормонам Ханна Алдерсон.
План питания на 7 дней
День 1:
- неограниченное количество капустного супа
- любые фрукты (кроме бананов)
День 2:
- капустный суп
- любые овощи, свежие или вареные, кроме картофеля
День 3:
- любое количество капустного супа
- фрукты и овощи (кроме бананов и картофеля)
День 4:
- капустный суп
- бананы (до 3 штук)
- обезжиренное молоко (до 1 литра)
День 5:
- капустный суп
- куриное филе или говядина (150-200 г, без кожи), вареная или на гриле
- помидоры (неограниченно)
День 6:
- капустный суп
- говядина или курица (150-200 г)
- овощи (кроме картофеля), свежие или вареные
День 7:
- капустный суп
- коричневый рис (примерно 1 чашка вареного)
- овощи, свежие или вареные
Действенна ли диета
Диета может привести к быстрой кратковременной потере веса. Это будет происходить, потому что вы употребляете меньше калорий и ограничиваете свой рацион.
Однако, вес, который вы теряете, идет не за счет жировой массы, а через запасы углеводов и жидкости. Поэтому это не будет устойчивым процессом. Как только вы снова начнете питаться нормальной пищей, вы снова наберете этот вес, и, возможно, даже больше. Это означает, что в долгосрочной перспективе эта диета не приводит к потере веса.
Риски для здоровья
Недостатки для здоровья следующие:
- несбалансированная и не обеспечит всеми необходимыми питательными веществами
- диета является ограничительной, поэтому трудно придерживаться ее целую неделю
- может вызвать усталость и слабость из-за низкой калорийности
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