Не цинічно, а аморально: у Києві наживаються на померлих від коронавіруса

Коронавірус в Україні діагностовано вже у більш ніж 11 тисяч осіб. При цьому кожен день китайський вірус забирає життя людей. Ритуальні агентства Києва не залишилися осторонь і вирішили заробити на чужому горі. Як повідомляється, померлих від коронавіруса ховають виключно за VIP-цінами, не надаючи іншої альтернативи.

Киянин Ігор, який втратив через коронавірус батька і матір, розповів, що ритуальні агентства не надають вибору і змушують платити максимальні ціни за свої послуги для тих, хто помер від COVID-19. Про це він розповів "Апострофу".

За його словами, багато тез в заяві власниці ритуального агентства не відповідають дійсності.

"Наприклад, у заяві написано, що ми зверталися за фінансовою допомогою до родичів, і вони нам не допомогли — це брехня. Зараз у мене проблеми з родичами, вони тепер дзвонять і питають: "Як же так?". Ми б ніколи не змогли самі поховати за таку суму, якби не допомога родичів", — розповів Ігор.

Він також зазначив, що родичам пропонують купити дорогий пакет послуг для кремації померлих. Хоча в наявності є і більш дешеві варіанти.

"Крім того, як зараз з'ясувалося, що у "Петра Великого" (ритуальне агентство - ред.) був і пакет послуг за 10 тисяч, але вони нам про це навіть не повідомили. Вони нам відразу "впарили" VIP-пакет і навіть не сказали, що це VIP-пакет. Його нам дали як єдиний наявний", — резюмував житель столиці.

Нагадаємо, що раніше інфекціоніст "рознесла" правила поховання жертв коронавіруса в Україні.