"Циничные твари": Залужный рассказал, что сделает с орками

"Циничные твари не имеют никаких моральных ограничений! Будучи бессильными против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям. Самое простое - сломать мой личный Инстаграм, который не связан с профессиональной деятельностью, где только дети и семейные фото. И главное - похвастаться этим. Вместо детей и семьи, показать себя - убийц", - написал он.

Главнокомандующий ВСУ четко сказал, что нужно делать с нашими врагами.

"Этот случай в который раз доказывает, что орков нужно уничтожать! Мы убьем их всех! Наши дети их будут знать, к сожалению, не из сказок как абсолютное зло, с которым нужно бороться", - подчеркнул Залужный.

Стоит отметить, что сейчас страница Главнокомандующего ВСУ закрыта от постороннего посещения. Аватарку, которую хакеры заменили на фото Путина на медведе, уже заменили.