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"Циничные твари": Залужный рассказал, что сделает с орками

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Пятница 04 ноября 2022 15:46
"Циничные твари": Залужный рассказал, что сделает с орками Фото: Залужный рассказал, что сделает с россиянами (facebook com vzaluznyj)
Автор: Анна Шиканова

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный гневно отреагировал на действия российских хакеров, которые вчера взломали его аккаунт в Instagram. Он четко дал понять, что сделает с теми, кто атакует Украину.

Об этом Залужный написал на своей странице в Instagram.

"Циничные твари не имеют никаких моральных ограничений! Будучи бессильными против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям. Самое простое - сломать мой личный Инстаграм, который не связан с профессиональной деятельностью, где только дети и семейные фото. И главное - похвастаться этим. Вместо детей и семьи, показать себя - убийц", - написал он.

Главнокомандующий ВСУ четко сказал, что нужно делать с нашими врагами.

"Этот случай в который раз доказывает, что орков нужно уничтожать! Мы убьем их всех! Наши дети их будут знать, к сожалению, не из сказок как абсолютное зло, с которым нужно бороться", - подчеркнул Залужный.

&quot;Циничные твари&quot;: Залужный рассказал, что сделает с оркамиСтоит отметить, что сейчас страница Главнокомандующего ВСУ закрыта от постороннего посещения. Аватарку, которую хакеры заменили на фото Путина на медведе, уже заменили.

&quot;Циничные твари&quot;: Залужный рассказал, что сделает с орками

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что опубликовали хакеры на взломанной странице Валерия Залужного.

А также мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ назвал четыре задания для ВСУ.

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Валерий Залужный