Цены на "вторичку" в Украине: за сколько сегодня можно купить квартиру

Сколько стоят квартиры в Украине

По данным аналитиков, сегодня в среднем за однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Украине владельцы просят следующие суммы:

Киев – 3,2 млн грн

Львов – 2,1 млн грн

Одесса – 1,7 млн грн

Винница – 1,6 млн грн

Ужгород – 1,6 млн грн

Днепр – 1,6 млн грн

Луцк – 1,5 млн грн

Черновцы – 1,5 млн грн

Ровно – 1,4 млн грн

Полтава – 1,4 млн грн

Тернополь – 1,4 млн грн

Черкассы – 1,4 млн грн

Харьков – 1,3 млн грн

Житомир – 1,3 млн грн

Хмельницкий – 1,2 млн грн

Херсон – 1,1 млн грн

Суммы – 1,1 млн грн

Чернигов – 1,1 млн грн

Ивано-Франковск – 1,1 млн грн

Николаев – 1 млн грн

Кропивницкий – 940 тыс. грн

Запорожье – 920 тыс. грн

Кривой Рог – 480 тыс. грн

Цены на квартиры в Украине (инфографика: ЛУН)

При этом следует обратить внимание на то, что речь идет о ценовых предложениях, которые выставляют владельцы квартир в объявлениях.

На практике, отмечают эксперты, действует определенный дисконт, размер которого обсуждается непосредственно с покупателем "за столом".

Так, по словам риелторов, в Киеве такой дисконт может составлять 10% (а иногда и 20%) и зависит, в частности, от особенностей объекта.

"В областях, приближенных к зоне боевых действий, таких как Харьков, Николаев или Херсон, дисконт может быть более существенным. Но в этих же областях и количество выставленных квартир в лучшем случае составляет до 1/5 довоенных. Большинство владельцев, которые еще планировали продавать недвижимость до войны, откладывают это решение до победы", - отмечают эксперты.

Если перечислить среднюю стоимость метра готового жилья с ремонтом, согласно данным ЛУН, пятерка рейтинга самых дорогих городов Украины будет выглядеть так:

Киев – 75 тыс. грн/м2

Львов – 51 тыс. грн/м2

Одесса – 42 тыс. грн/м2

Днепр – 41 тыс. грн/м2

Винница и Ужгород – 39 тыс. грн/м2

В то же время средняя стоимость метра при инвестиции в новостройку в этих городах составляет:

Киев - 48 900 грн/м2

Львов – 44 500 грн/м2

Одесса - 39 200 грн/м2

Днепр - 42 400 грн/м2

Винница – 36 000 грн/м2

Ужгород - 43 600 грн/м2

Если посмотреть квартиры большей площади, то за готовые двухкомнатные на вторичном рынке в городах Украины попросят:

Киев – 5 млн грн

Львов – 3,2 млн грн

Одесса – 2,5 млн грн

А средние цены за квартиру с тремя комнатами на вторичном рынке составляют:

Киев – 7,5 млн грн

Львов – 4,5 млн грн

Одесса – 3,5 млн грн

Аналитики добавляют, что цены на трехкомнатные квартиры в Ужгороде от владельцев в среднем на 1000 долларов выше, чем в Одессе. Ведь "близость к границе с ЕС и удаленность от боевых действий сегодня являются значительным конкурентным преимуществом".