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Цены на "вторичку" в Украине: за сколько сегодня можно купить квартиру

Что происходит с ценами на квартиры (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

За последние три месяца цены на готовые квартиры снизились только в Киеве. Так, в столице в среднем стоимость однокомнатной квартиры снизилась на 400 тысяч гривен, что составляет -12%. При этом стоимость "вторички" в других городах Украины осталась без изменений.

Об этом свидетельствует статистика портала ЛУН.

Сколько стоят квартиры в Украине

По данным аналитиков, сегодня в среднем за однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Украине владельцы просят следующие суммы:

  • Киев – 3,2 млн грн
  • Львов – 2,1 млн грн
  • Одесса – 1,7 млн грн
  • Винница – 1,6 млн грн
  • Ужгород – 1,6 млн грн
  • Днепр – 1,6 млн грн
  • Луцк – 1,5 млн грн
  • Черновцы – 1,5 млн грн
  • Ровно – 1,4 млн грн
  • Полтава – 1,4 млн грн
  • Тернополь – 1,4 млн грн
  • Черкассы – 1,4 млн грн
  • Харьков – 1,3 млн грн
  • Житомир – 1,3 млн грн
  • Хмельницкий – 1,2 млн грн
  • Херсон – 1,1 млн грн
  • Суммы – 1,1 млн грн
  • Чернигов – 1,1 млн грн
  • Ивано-Франковск – 1,1 млн грн
  • Николаев – 1 млн грн
  • Кропивницкий – 940 тыс. грн
  • Запорожье – 920 тыс. грн
  • Кривой Рог – 480 тыс. грн

Цены на квартиры в Украине (инфографика: ЛУН)

При этом следует обратить внимание на то, что речь идет о ценовых предложениях, которые выставляют владельцы квартир в объявлениях.

На практике, отмечают эксперты, действует определенный дисконт, размер которого обсуждается непосредственно с покупателем "за столом".

Так, по словам риелторов, в Киеве такой дисконт может составлять 10% (а иногда и 20%) и зависит, в частности, от особенностей объекта.

"В областях, приближенных к зоне боевых действий, таких как Харьков, Николаев или Херсон, дисконт может быть более существенным. Но в этих же областях и количество выставленных квартир в лучшем случае составляет до 1/5 довоенных. Большинство владельцев, которые еще планировали продавать недвижимость до войны, откладывают это решение до победы", - отмечают эксперты.

Если перечислить среднюю стоимость метра готового жилья с ремонтом, согласно данным ЛУН, пятерка рейтинга самых дорогих городов Украины будет выглядеть так:

  • Киев – 75 тыс. грн/м2

  • Львов – 51 тыс. грн/м2

  • Одесса – 42 тыс. грн/м2

  • Днепр – 41 тыс. грн/м2

  • Винница и Ужгород – 39 тыс. грн/м2

В то же время средняя стоимость метра при инвестиции в новостройку в этих городах составляет:

  • Киев - 48 900 грн/м2

  • Львов – 44 500 грн/м2

  • Одесса - 39 200 грн/м2

  • Днепр - 42 400 грн/м2

  • Винница – 36 000 грн/м2

  • Ужгород - 43 600 грн/м2

Если посмотреть квартиры большей площади, то за готовые двухкомнатные на вторичном рынке в городах Украины попросят:

  • Киев – 5 млн грн

  • Львов – 3,2 млн грн

  • Одесса – 2,5 млн грн

А средние цены за квартиру с тремя комнатами на вторичном рынке составляют:

  • Киев – 7,5 млн грн

  • Львов – 4,5 млн грн

  • Одесса – 3,5 млн грн

Аналитики добавляют, что цены на трехкомнатные квартиры в Ужгороде от владельцев в среднем на 1000 долларов выше, чем в Одессе. Ведь "близость к границе с ЕС и удаленность от боевых действий сегодня являются значительным конкурентным преимуществом".

Напомним, ранее мы писали о том, как изменятся города Украины после победы.

А также рассказывали о том, какие цены следует ожидать на рынке аренды жилья.

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