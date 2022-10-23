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Цена на морковь бьет все рекорды: сколько стоит овощ и где купить со скидкой

Фото: Цена на морковь бьет все рекорды (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине стоимость моркови бьет все рекорды, ведь за популярный овощ просят втрое больше, чем в прошлом году.

Сколько стоит овощ и где можно купить со скидкой – читайте в материале Styler ниже.

Как пишет EastFruit, отпускные цены в данном сегменте снова начали расти.

Сколько просят оптовики за кило овоща

Сегодня украинские производители готовы отгружать морковь по оптовой цене не дешевле 15-18 грн/кг, что в среднем на 18% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Но есть и нюансы. Эксперты отмечают, что тенденция роста цен отмечается только в сегменте моркови высокого качества, закупаемой для заделки в хранилища.

Такое повышение связано со спросом, ведь морковь на хранение закупают как оптовые компании, так и население.

Сейчас цены на морковь в Украине уже в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, участники рынка не исключают, что тенденция роста цен в этом сегменте может быть временным явлением.

Если цена будет держаться, фермеры начнут сбывать морковь из хранилищ. Это может привести к насыщению рынка и снижению цены.

Какая цена моркови в супермаркетах и где есть скидки

В настоящее время две сети супермаркетов предлагают овощ с неплохой скидкой. В АТБ за кило моркови просят 18,95 грн, а в Новусе –19,99.

Дороже всего просят в Метро. Здесь сетку моркови весом 2 кг можно приобрести за 66,85, то есть по 33,45 за кг.

В других сетях килограмм овоща стоит 23-24 грн, а за мытую морковь просят 34 гривны за килограмм.

Отметим, что стоимость картофеля в Украине, напротив, очень низкая.

Читайте также, какие фрукты и овощи подорожали и подешевели в Украине.

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