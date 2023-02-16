С этими симптомами - немедленно к кардиологу: не ждите, пока заболит сердце

Сердечно-сосудистые заболевания очень опасны, ведь могут приводить к очень серьезным последствиям. Иногда симптомы могут не проявляться болями в сердце, но при этом связаны с сердечными проблемами.
Когда нужно идти к кардиологу, в Instagram рассказала специалист в этой сфере Наталья Иванюк.
Она может быть жгучей или сжимающей, может иррадиировать в левую руку, плечо, челюсть. Особенно, если она возникает после физической или эмоциональной нагрузки. Это может быть стенокардия.
Ощущение, что оно бьется с паузами или неравномерно: то очень быстро, то, наоборот, медленно. Причин может быть много: как со стороны сердца, так и со стороны эндокринной системы.
Это ощущение нехватки воздуха, как после сильной физической нагрузки, хотя вы ничего активного не делали. Или если появилась одышка при занятиях спортом, когда раньше ее не было.
Особенно следует насторожить, если накануне вы не пили больше воды, чем обычно.
Если вы раньше не были у кардиолога и вам 40+ (для мужчин) или 50+ (для женщин).
Особенно беспокоиться о сердце нужно тем, кто имеет сопутствующие факторы: избыточный вес тела, диабет, повышенный холестерин, ведет малоподвижный образ жизни или курит.
Эти факторы повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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