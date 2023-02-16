RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С этими симптомами - немедленно к кардиологу: не ждите, пока заболит сердце

С какими симптомами нужно идти к кардиологу (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Сердечно-сосудистые заболевания очень опасны, ведь могут приводить к очень серьезным последствиям. Иногда симптомы могут не проявляться болями в сердце, но при этом связаны с сердечными проблемами.

Когда нужно идти к кардиологу, в Instagram рассказала специалист в этой сфере Наталья Иванюк.

Симптомы, с которыми нужно к кардиологу

  • Боль в зоне сердца

Она может быть жгучей или сжимающей, может иррадиировать в левую руку, плечо, челюсть. Особенно, если она возникает после физической или эмоциональной нагрузки. Это может быть стенокардия.

  • Ощущение перебоев в работе сердца

Ощущение, что оно бьется с паузами или неравномерно: то очень быстро, то, наоборот, медленно. Причин может быть много: как со стороны сердца, так и со стороны эндокринной системы.

  • Одышка

Это ощущение нехватки воздуха, как после сильной физической нагрузки, хотя вы ничего активного не делали. Или если появилась одышка при занятиях спортом, когда раньше ее не было.

  • Отеки ног

Особенно следует насторожить, если накануне вы не пили больше воды, чем обычно.

  • Возраст

Если вы раньше не были у кардиолога и вам 40+ (для мужчин) или 50+ (для женщин).

Кому нужно быть особенно внимательными к самочувствию

Особенно беспокоиться о сердце нужно тем, кто имеет сопутствующие факторы: избыточный вес тела, диабет, повышенный холестерин, ведет малоподвижный образ жизни или курит.

Эти факторы повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее мы писали также о трех препаратах, которые могут быстро сбить давление.

Также кардиолог рассказала, чем "кормить" сердце, чтобы оно было здоровым.

Читайте РБК-Украина в Google News
серцездоровьесердечный приступ