Этим знакам Зодиака скоро может угрожать опасность: предупреждение астролога

Овен

Аккуратно нужно быть в пути, перепроверить перед этим авто и безопасность маршрута, так как могут быть непредвиденные ситуации. Неблагоприятные изменения и аварийные обстоятельства по делам и условиям работы, опасность для одного из детей, увольнение.

Скорпион

Астролог советует поберечь здоровье в октябре, так как могут возникнуть проблемы. Следует проводить профилактические действия, соблюдать здоровые ритмы жизни, чтобы избежать трудностей.

Козерог

В октябре 2022 года Козерогам предстоит решать проблемы в семье и проблемы со здоровьем. Благоприятно проходить проверки в этот период и санаторно-профилактическое лечение.

Рыбы

Рыбы могут подвергнуться опасности в плане травматических ситуаций или аварийной ситуации в октябре 2022 года. Также рассматриваются мелкие проблемы со здоровьем, которых при правильной профилактике вы можете избежать.