Этим трем знакам Зодиака очень не повезет в январе: возможно предательство

Кому не повезет в январе?

Некоторым знакам Зодиака в январе придется нелегко. Они могут чувствовать себя преданными своими близкими. Все это из-за ретроградного Меркурия в Козероге.

Близнецы

Январь может быть довольно трудным месяцем для Близнецов, несмотря на конец ретроградного Марса в их знаке. Они смогут пережить довольно сложный период из-за своего близкого окружения. Кроме того, в личной жизни Близнецы будут страдать в начале 2023 года.

Они будут чувствовать себя преданными и разочарованными людьми, которым доверяют больше всего. Знак испытает множество неприятных событий, которые травмируют его в этот период.

Близнецы в отношениях также могут испытывать значительные трудности. Они будут склонны воспринимать своего партнера как должное, и это приведет к некоторым недоразумениям. Могут вспыхнуть долгие ссоры, которые приведут к расставанию или даже разводу. Но Близнецы должны сохранять уверенность, потому что следующий месяц должен быть более спокойным.

Скорпион

Скорпионы также будут разочарованы своими близкими в этот период. Те, кому они доверяют больше всего, могут предать их. Это заставит их стать более избирательными в отношении того, кого они хотят впустить в свою жизнь.

Они будут плохо себя чувствовать и больше не будут доверять другим.Однако им также придется научиться говорить "нет" другим. Действительно, их доброта будет подвергнута испытанию, которое может заставить их вернуться на свои пути.

Несмотря на то, что Скорпионы могут манипулировать, они без колебаний продемонстрируют свою темную сторону, если кто-то снова попытается причинить им боль.

Однако им не стоит замыкаться в себе, так как позже им может быть трудно открыться новым людям. Найдите в себе силы пережить этот период.

Рак

У Раков тоже будет тяжелый январь. Они будут более уязвимы в начале года, особенно после полнолуния в их знаке.

Чтобы защитить себя от возможной внешней агрессии, Раки возведут психологическую стену, которая не позволит им покинуть родные места.

Представители этого знака Воды будут еще более настороженно относиться к людям и приблизиться к ним станет практически невозможно.

Даже их близкому окружению будет трудно встретиться с ними в этот непростой период. Боясь быть преданными, они предпочитают оставаться в одиночестве, чем в плохой компании.

Чтобы выбраться из этого негатива, им придется взяться за себя и подумать о том, чтобы позаботиться о своем психическом здоровье, обратившись за профессиональной помощью.