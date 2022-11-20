Этим людям обязательно принимать витамин D: врач дала названия препаратов

Витамин D – витамин солнца и жизни, который нужен абсолютно всем с первого месяца жизни до последних дней. Однако некоторые категории могут испытывать его дефицит, особенно в зимний период. И принимать его нужно дополнительно.
Кому именно, в каких дозах и какие препараты рассказала врач Ольга Леськив.
Витамин D или кальциферол – это жирорастворимый витамин.
Всего шесть форм витамина, но клиническое значение имеет витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол).
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D2 – содержится в продуктах питания (морская рыба, яичный желток, печень трески, сливочное масло).
D3 – производится в коже под действием солнечных лучей.
Для нормального функционирования:
Нет. Если вы будете принимать профилактическую дозу, не имеете никаких жалоб и не относитесь к группе риска, то анализ на определение витамина D вам не нужен.
Раньше мы писали о важном витамине, который нужно давать детям.
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