Цельнозерновой или мультизлаковый: диетолог рассказала, какой хлеб действительно полезен

Хлеб является одним из самых популярных продуктов в рационе многих людей. Чтобы выбрать действительно качественный и питательный, стоит знать о некоторых ключевых правилах.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какая разница между мультизерновым и цельнозерновым хлебом.

Какая разница между видами

По словам диетолога Натальи Самойленко, мультизерновой хлеб означает, что он изготовлен из нескольких видов зерна. Однако эти зерна могут быть и рафинированными (очищенными от оболочки), что лишает их полезных веществ.

Поэтому такой хлеб уже ничем не отличается от обычного белого хлеба.

Тогда как цельнозерновой хлеб - это продукт, в котором сохранены все части зерна. Он богат клетчаткой, витаминами группы B, антиоксидантами и минералами.

Такой хлеб помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обеспечивает длительное чувство сытости и способствует здоровью кишечника.

На что обращать внимание

Не стоит полагаться только на переднюю часть упаковки.

"То, что на упаковке изображено красивое пшеничное поле, не обязательно означает, что его содержимое сделано из цельного зерна. Надписи "мультизерновой", "7 злаков", "бездрожжевой", "с цельным зерном" так же не всегда указывают на качественный хлеб", - добавила эксперт.

Обязательно необходимо проверять список ингредиентов. Относительное количество цельного зерна можно оценить по расположению зерна в списке ингредиентов.

Цельнозерновая мука должна быть первым ингредиентом или вторым после воды

К тому же, цвет хлеба - это не показатель качества. Темный хлеб не всегда является цельнозерновым. Часто производители добавляют карамель или патоку для более темного цвета.

Также, чем меньше ингредиентов - чем лучше. Настоящий полезный хлеб не требует длинного списка добавок.

Допустимое количество сахара в хлебе на 100 г - 1-2 г. Если на упаковке указано, что хлеб содержит более 5 г сахара на 100 г, это признак того, что он содержит добавленный сахар (в том числе сиропы, фруктовые пюре, патоку, мед).

Важно, что хлеб без консервантов не может храниться дольше 5 дней. Если на упаковке указан длительный срок хранения, это может свидетельствовать о наличии искусственных добавок.

Какие понять, что хлеб свежий

Если вы видите плесень, то хлеб больше нельзя есть. Понюхайте хлеб - он должен иметь приятный аромат. Если он имеет неприятный или кислый запах, то такой хлеб есть нельзя.

Хлебом часто можно наслаждаться и после окончания срока его годности, если правильно хранить его в прохладном сухом месте.

Продлите срок службы своего хлеба, заморозив его, чтобы он оставался свежим неделями. Перед употреблением просто разогрейте в духовке.