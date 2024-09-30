Диетолог назвала 4 вида муки, которые способствуют потере веса и полезны для здоровья

Мука является важной частью рациона человека, ведь ее используют для приготовления хлеба и муки. Не все виды муки полезны для здоровья. Есть определенные виды, на которые следует обращать внимание в магазине.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какая мука может снижать риск болезней сердца и способствует потере веса.
По словам диетолога Натальи Самойленко, если раньше это было преимущественно белая пшеничная мука, то сейчас можно увидеть разные варианты и многие из них интересны и здоровы.
Например, есть мука из твердых сортов пшеницы, она имеет более низкий гликемический индекс.
Готовить сырники и блины полезно именно из миндальной муки.
"Мука, которую чаще всего используют для приготовления хлеба, выпечки и макаронных изделий - это мука универсального назначения, которая проходит процесс рафинирования, который удаляет насыщенные питательными веществами отруби и зародыши из зерен пшеницы", - рассказала эксперт.
В частности, в супермаркете можно найти много альтернатив муки, насыщенных питательными веществами.
Такая мука производится из молотого бланшированного миндаля, она естественно не содержит глютена.
Продукт богат магнием, который необходим для здорового уровня сахара в крови и регуляции артериального давления, работы мышц и нервов.
Это отличный источник растительных соединений с мощными антиоксидантными свойствами, такими как флавоноиды и фенольные кислоты.
Гречневая мука также содержит железо, калий и витамины группы B.
Исследования показывают, что гречневая мука полезна для диабетиков и людей с болезнями сердца, обладает противораковыми и противовоспалительными свойствами, а также богата полезными для кишечника пробиотиками.
К тому же гречневая мука поможет быстрее похудеть и наладить обмен веществ.
Оно является основным продуктом индийской и карибской кухни и основным ингредиентом таких блюд, как блины, оладьи и хлеб.
Мука из нута очень питательна и является хорошим источником белка, клетчатки, а также витаминов и минералов, таких как фолат и марганец.
Исследование Кувейтского университета показало, что нут может облегчить потерю веса. После приема пищи с нутом у участников исследования наблюдалось снижение аппетита, и они ели меньше при следующем приеме пищи, что является полезным условием для потери веса.
К тому же потребление нута улучшает контроль уровня глюкозы в крови после еды.
В отличие от белой муки, цельнозерновая производится с добавлением отрубей и зародышей пшеницы. Во время помола сохраняется гораздо больше витаминов и клетчатки.
Такой вид муки содержит большое количество клетчатки, которое важно для здорового функционирования пищеварительной системы.
Он содержит железо, магний, фосфор, цинк и витамины группы В.
Важно также, что цельнозерновая мука имеет низкий гликемический индекс, то есть постепенно высвобождает сахар в кровь. Это полезно для людей с сахарным диабетом или имеющих проблемы с регулированием уровня сахара в крови.
Кроме того, она лучше насыщает и содержит больше сложных углеводов.
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При написании материала использовались следующие источники: исследование National Library of Medicine, сайт Мауо клиник, Web MD и Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко.