Диетолог назвала 4 вида муки, которые способствуют потере веса и полезны для здоровья

Какую муку лучше выбрать

По словам диетолога Натальи Самойленко, если раньше это было преимущественно белая пшеничная мука, то сейчас можно увидеть разные варианты и многие из них интересны и здоровы.

Например, есть мука из твердых сортов пшеницы, она имеет более низкий гликемический индекс.

Готовить сырники и блины полезно именно из миндальной муки.

"Мука, которую чаще всего используют для приготовления хлеба, выпечки и макаронных изделий - это мука универсального назначения, которая проходит процесс рафинирования, который удаляет насыщенные питательными веществами отруби и зародыши из зерен пшеницы", - рассказала эксперт.

В частности, в супермаркете можно найти много альтернатив муки, насыщенных питательными веществами.

Миндальная мука

Такая мука производится из молотого бланшированного миндаля, она естественно не содержит глютена.

Продукт богат магнием, который необходим для здорового уровня сахара в крови и регуляции артериального давления, работы мышц и нервов.

Гречневая мука

Это отличный источник растительных соединений с мощными антиоксидантными свойствами, такими как флавоноиды и фенольные кислоты.

Гречневая мука также содержит железо, калий и витамины группы B.

Исследования показывают, что гречневая мука полезна для диабетиков и людей с болезнями сердца, обладает противораковыми и противовоспалительными свойствами, а также богата полезными для кишечника пробиотиками.

К тому же гречневая мука поможет быстрее похудеть и наладить обмен веществ.

Мука из нута

Оно является основным продуктом индийской и карибской кухни и основным ингредиентом таких блюд, как блины, оладьи и хлеб.

Мука из нута очень питательна и является хорошим источником белка, клетчатки, а также витаминов и минералов, таких как фолат и марганец.

Исследование Кувейтского университета показало, что нут может облегчить потерю веса. После приема пищи с нутом у участников исследования наблюдалось снижение аппетита, и они ели меньше при следующем приеме пищи, что является полезным условием для потери веса.

К тому же потребление нута улучшает контроль уровня глюкозы в крови после еды.

Цельнозерновая мука

В отличие от белой муки, цельнозерновая производится с добавлением отрубей и зародышей пшеницы. Во время помола сохраняется гораздо больше витаминов и клетчатки.

Такой вид муки содержит большое количество клетчатки, которое важно для здорового функционирования пищеварительной системы.

Он содержит железо, магний, фосфор, цинк и витамины группы В.

Важно также, что цельнозерновая мука имеет низкий гликемический индекс, то есть постепенно высвобождает сахар в кровь. Это полезно для людей с сахарным диабетом или имеющих проблемы с регулированием уровня сахара в крови.

Кроме того, она лучше насыщает и содержит больше сложных углеводов.