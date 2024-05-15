Этих украинских писателей убила советская власть: помните их имена

Николай Хвылевой

Писатель является самым известным представителем "расстрелянного возрождения". Именно он стал одним из основателей тогдашних литературных организаций: "Гарт", "Урбино" (прообраз ВАПЛИТЕ), "Пролитфронт" и т. д.

Всю жизнь Хвылевой был ярым противником русификации, поэтому к его мыслям прислушались и другие авторитетные на то время коллеги. Николай даже издал целую статью "Україна чи Малоросія?"

В ней поэт рассуждал, что украинцам следует ориентироваться на "психологическую Европу". Да, кстати, появился известный лозунг Хвылевого "Геть від Москви!" К сожалению, его статья так и не вышла в свет при жизни писателя.

Весной 1933 писатель побывал в Полтавской области, где видел трагедию Голодомора. Позже арестовали его товарища и писателя Михаила Ялового.

Понимая, что сталинисты не дадут вести спокойную жизнь, Николай Хвылевой покончил с собой 13 мая 1933 года в доме писателей "Слово" в Харькове. До конца существования тоталитарного режима имя и произведения Хвылевого запретили в Украине.

Николай Хвылевой (фото: uinp.gov.ua)

Валерьян Подмогильный

В 1920-е годы, на волне украинизации, начал активно писать и издавать произведения. Отрывки его работ были опубликованы в пражском журнале "Нова Україна", который издавал еще Владимир Винниченко. К слову, именно этот журнал позже используют против Подмогильного.

Карьера Валерьяна стремительно двигалась вверх. Он даже попробовал себя в сценаристике, поскольку работал над экранизацией романа "Коломбо".

Самым известным произведением автора является роман "Місто". В 1930 годах его в переводе на русский издали в Москве, и с тех пор ситуация становилась все более напряженной.

Его произведения практически полностью прекратили публиковать. Для сравнения в течение 1920-х годов у Подмогильного были десятки публикаций, а за 1931-1943 годы - только одна.

8 декабря 1934 года Валерьяна Подмогильного обвинили в "участии в работе террористической организации, которая ставила своей целью организацию террора против руководителей партии". Все это он отвергал.

В 1935 году писателя отправили в Соловки на десять лет. В ноябре 1937 года Валерьяна Пидмогильного расстреляли.

В тот день коммунисты казнили еще около 1 000 заключенных, среди которых Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров и другие.

Валерьян Пидмогильный (фото: uinp.gov.ua)

Лесь Курбас

Украинский режиссер и актер Лесь Курбас известен тем, что основал театр "Березиль" в Харькове. Его драматургом был Николай Кулиш.

Спектаклей в театре обычно поднимали определенные политические или философские темы, которые не всегда принимала советская власть. Такой, например, стала пьеса "Мина Мазайло" о русификации украинских фамилий.

За годы существования "Березиль" представил 15 постановок. И хотя большинство из них не было понято массовому зрителю, Курбас продолжал свое дело.

Позже его уволили из театра, поэтому он уехал работать в Москву.

В 1933 году Леся Курбаса по методике обвинили в участии в контрреволюционно-террористической. Ему также приписали намерение убить второго секретаря ЦК КП(б)У Павла Постышева.

Даже в неволе театрал продолжал создавать постановки. В октябре 1937 года НКВД Ленинградской области одним списком приговорил к расстрелу 1 825 заключенных. Среди них был и Лесь Курбас.

Его расстреляли 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох.

Лесь Курбас перед заключением (фото: uinp.gov.ua)

Михаил Бойчук

Художник начал рисовать еще с детства, однако его первые работы сгорели во время пожара в доме. После многих лет учебы Михаил уехал в Париж, где стал одним из основателей украинской общины.

В столице Франции Бойчук приходит к мысли, чтобы сделать собственное искусство "достоянием народных масс". Этому он позже учил своих учеников. Последователей Михаила стали называть "бойчукистами".

Вернувшись в Украину, Бойчук создает монументальные росписи церквей, реставрирует старые рисунки. Следует сказать и о том, что художник участвовал в распространении советской пропаганды.

Став профессором Киевского художественного института, он со своей группой расписал агитпароход "Большевик", оформлял праздник 1 мая 1919 года, выполнил около двадцати портретов кооперативных и государственных деятелей в полный рост для Киевского кооперативного института.

Однако в дальнейшем это ему не помогло. 25 ноября 1936 органы НКВД арестовали Михаила Бойчука, а 13 июля 1937 расстреляли вместе с его учениками.

Его жену Софию казнили 11 декабря 1937 года как "шпионку" и "жену руководителя националистической террористической организации среди художников". То же произошло с большинством учеников Михаила Бойчука.

Михаил Бойчук (фото: msmb.org.ua)

Михаил Драй-Хмара

В молодости Михаил занимался изучением славянских языков, поэтому в общей сложности владел 19 языками мира. Поэтому в большинстве своем его доработки состоят только из переводов. Собственный сборник стихов поэт выпустил только один.

А вот одно произведение принесло Драй-Хмаре как славу, так и неприятности.

В сонете "Лебеді" Михаил употребил выражение "п'ятірне гроно". Здесь речь идет о его друзьях-неоклассиках - Максиме Рыльском, Николае Зерове, Павле Филипповиче, Освальде Бургардте и самом Михаиле Драй-Хмаре.

Но именно с этого сонета начались все неприятности поэта. Впервые его арестовали в 1933 году, однако оснований для обвинения не нашлось. Второй арест произошел уже через несколько месяцев со ссылкой на Колыму.

Драй-Хмара был одним из немногих, кто на допросах не наговорил ни на себя, ни на товарищей. Перед смертью он даже смог спасти молодого студента.

Когда заключенные бригадой работали на улице, их выстроили в одну шеренгу из 40 человек. Конвой начал расстреливать каждого пятого. Рядом с Михаилом стоял студент Володя, с отцом которого поэт дружил. Именно этот юноша должен был быть пятым.

Драй-Хмара стал перед палачом, сказал не трогать парня и плюнул ему в лицо. В тот же миг Михаила расстреляли в упор.

Михаил Драй-Хмара (фото: esu.com.ua)

Дом "Слово", или как создать ад на земле

В 1929 году, в канун усиленных сталинских репрессий, в Харькове появляется дом для писателей "Слово". С высоты птичьего полета здание имеет форму буквы "с", отсюда и название.

Приказ о строительстве отдал лично Сталин, но судьба злая шутница. В группу по реализации идеи привлекли также будущих жильцов дома. Таким образом, они сами работали над созданием собственной "золотой клетки".

В 30-х годах начались репрессии. Авторы фильма "Будинок "Слово" рассказывают, что для сохранения жизни некоторые писатели доносили на своих коллег из Дома.

Представители "расстрелянного возрождения" (фото: zno.if.ua)

В общей сложности репрессировали более 100 украинских поэтов и писателей, проживавших в доме "Слово". В это число также входят друзья постоянных жителей, приезжавших к ним в гости.

Наиболее красноречивым фото эпохи "расстрелянного возрождения" является фотография семьи Крушельницких. Здесь вы видите 10 человек, шестеро из которых репрессировали и казнили в течение 1934-1937 годов.

С этого момента снимок стал символом истребления украинской интеллигенции сталинским режимом.

Более половины членов семьи Крушельницких репрессировали или казнили (фото из книги Валерия Трипачука и Ларисы Крушельницкой "Рубали ліс: спогади галичанки")