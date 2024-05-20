В этих овощах и фруктах содержатся угрожающие здоровью химикаты

Несколько популярных фруктов и овощей, включая чернику, болгарский перец и зеленые бобы, содержат следы вредных пестицидов, которые могут повлиять на здоровье человека.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Consumer reports.

Что известно об исследовании

Некоммерческая организация под названием Consumer reports изучила семилетние результаты тестирования остатков пестицидов для 59 видов продуктов, произведенных Министерством сельского хозяйства США, и пришла к выводу, что пестициды составляют "значительный риск" в 20% проверенных пищевых продуктов. Эти риски существуют для определенных групп, например, детей и беременных женщин, даже если потребляется только половина или одна порция.

Но каждый должен ограничить потребление этих фруктов и овощей, советует Consumer Reports.

Вредны ли пестициды в продуктах?

По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), в США используется более 800 пестицидов - химических веществ для уничтожения насекомых или борьбы с грибками, некоторые из которых "могут представлять угрозу для здоровья".

Исследования связывают пестициды с риском развития болезни Паркинсона, заболеваний щитовидной железы, диабета, заболеваний почек, рака, ревматоидного артрита и опоясывающего лишая, отмечает агентство. Дети особенно чувствительны к отрицательным последствиям.

Но люди, как правило, подвергаются влиянию лишь очень небольших количеств пестицидов - "слишком малых, чтобы представлять риск".

Однако длительное влияние даже небольшого количества пестицидов может быть особенно вредным для людей с хроническими проблемами со здоровьем, живущих в районах, где они подвергаются влиянию многих других токсинов, и людей, которые сталкиваются с другими социальными или экономическими стрессами.

Consumer Reports настаивает, чтобы EPA запретило использование органофосфатов или карбаматов - двух классов химических веществ, которые влияют на нервную систему и которые, по словам организации, вызывают наибольший риск для здоровья – на продовольственных культурах.

На своем веб-сайте EPA сообщает, что влияние карбаматов на детей снизилось на 70% с 1995 по 2013 год, поскольку агентство отменило или ограничило многие карбаматы в течение этого времени.

В каких фруктах могут быть пестициды?

Черника

Около 20% образцов, выращенных традиционным способом, содержали остатки фосмета, пестицида, который EPA считает особым риском для детей, сообщает Consumer Reports. Он относится к классу фосфорорганических химических веществ.

Обычная замороженная черника также представляла очень высокий риск, говорят в организации.

Арбуз

Приблизительно 3% образцов, выращенных традиционным способом, показали положительный результат на бархал, то самое химическое вещество, содержащееся в перце, на уровнях, которые "намного выше", чем Consumer Reports считает безопасными. Эксперты советуют выбирать дыни вместо арбузов.

Овощи с опасными пестицидами

Сладкие перцы

По данным Consumer Reports, почти половина всех образцов, выращенных традиционным способом, оказались положительными на бархал - часть химических веществ класса карбаматов или продукт его распада, бархаломоксим. Организация предупреждает, что бархат может быть серьезным риском для здоровья.

Картофель

Почти все отечественные традиционно выращенные образцы имели остатки хлорпрофама, еще одного карбаматного пестицида, сообщает Consumer Reports. Органический картофель тоже был загрязнен химикатами.

Химические вещества предотвращают прорастание картофеля при хранении и транспортировке в продуктовый магазин. Со сладким картофелем (бататом) такой проблемы нет, поэтому он - лучший выбор.

Зеленая фасоль

Около 4% образцов, выращенных традиционным способом, содержали остатки ацефата или одного из продуктов его распада, метамидофоса, даже несмотря на то, что EPA запретило использование ацефата на овощах в 2011 году, сообщает Consumer Reports.

Лучшим выбором являются органические зеленые бобы и горошек.