Сигареты или "электронки"? Шокирующая правда, какое именно курение хуже влияет на зубы

Как влияют на зубы обычные сигареты?

Вред традиционных сигарет для зубов является общеизвестным фактом. Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые негативно влияют на состояние ротовой полости. Никотин, смолы, угарный газ и другие компоненты табачного дыма вызывают:

Пожелтение зубов

Смолы, содержащиеся в табачном дыме, оседают на зубной эмали, придавая ей желтоватый оттенок.

Заболевания десен

Никотин сужает кровеносные сосуды, что приводит к нарушению кровоснабжения десен. Это может стать причиной развития гингивита и пародонтита - серьезных заболеваний десен, которые могут привести к потере зубов.

Разрушение зубной эмали

Кислоты, содержащиеся в табачном дыме, могут разъедать зубную эмаль, делая зубы более уязвимыми к кариесу.

Неприятный запах изо рта

Табачный дым оставляет в ротовой полости неприятный запах, который трудно устранить.

Рак ротовой полости

Курение является одним из основных факторов риска развития рака ротовой полости.

Как влияют на зубы вейпы ("электронки")?

Электронные сигареты, хотя и не содержат табака, также могут нанести значительный вред вашим зубам. Аэрозоль, который образуется при использовании электронных сигарет, содержит химические вещества, которые могут негативно влиять на состояние ротовой полости. Среди них:

Никотин

Хотя в меньшем количестве, чем в традиционных сигаретах, никотин также присутствует в электронных сигаретах. Он также вызывает сужение кровеносных сосудов и может привести к заболеваниям десен.

Пропиленгликоль и глицерин

Эти вещества, используемые для создания аэрозоля, могут вызвать сухость во рту, что способствует развитию бактерий и кариеса.

Ароматизаторы

Многие ароматизаторы, используемые в электронных сигаретах, могут содержать вредные химические вещества, которые могут раздражать слизистую оболочку рта и вызывать воспаление.

Металлы

Некоторые исследования выявили наличие тяжелых металлов, таких как никель и хром, в аэрозоле электронных сигарет. Эти металлы могут накапливаться в организме и нанести вред здоровью, в том числе и зубам.

Что же вреднее сигареты или электронки?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно, ведь влияние как традиционных, так и электронных сигарет на зубы является разрушительным. Тем не менее, большинство исследователей сходятся во мнении, что традиционные сигареты наносят больший вред зубам, чем электронные.

Это связано с тем, что табачный дым содержит гораздо больше вредных веществ, чем аэрозоль электронных сигарет.