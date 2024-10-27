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Эти знаки Зодиака разнесут в пух и прах все свои неудачи. Кого ждет взлет на вершину

Какие знаки Зодиака избавятся от проблем (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже очень скоро удача улыбнется представителям четырех знаков Зодиака. Они преодолеют все препятствия и будут сиять ярче любой звезды.

Каким знакам Зодиака очень повезет в ноябре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Рак

В вашей жизни назревают грандиозные перемены. Уже скоро вы поймете, что можете легко преодолеть все свои проблемы. Не бойтесь неудач, вы легко разберетесь со всеми сложностями. Пора ощутить почву под ногами и покорять новые вершины.

Весы

Уже в ноябре вы сможете громко о себе заявить, рискните и позвольте себе оказаться в центре внимания. Начинайте бороться не только со своими неудачами, но и с их причиной. У вас все получится, ваша жизнь наполнится радостью и чудесами.

Козерог

Скорее всего, в прошлом вы могли сильно ошибиться. И это отражается на делах и событиях, с которыми вы сталкиваетесь сейчас. Однако теперь все изменится. Вы избавитесь от неудач и окончательно попрощайтесь с черной полосой.

Овен

Уже очень скоро, в начале ноября, вы сумеете добиться успеха. Берите на себя ответственность за свою жизнь, не ждите чуда и того, что кто-то другой решит ваши проблемы. Все в ваших руках, и вам точно повезет.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака очень повезет в воскресенье.

Кроме этого, недавно стало известно, кому гороскоп на ноябрь сулит встречу с прошлым.

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