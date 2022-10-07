Эти знаки Зодиака рискуют разорвать отношения с любимыми до конца недели: чьи сердца могут разбиться

Овны

Эта полнолуние, 9 октября, будет неблагоприятной для представителей этих знаков Зодиака. Овны больше не захотят двигаться дальше в своих отношениях. Ближайшие выходные будут для них очень тяжелыми, потому что они могут пережить разлуку с партнером.

Овнам будет трудно принимать рациональные решения и чаще они будут более импульсивными. Представители этого зодиакального круга не смогут выразить свои чувства в отношениях и предпочтут прекратить их во избежание конфликтов.

Раки

Полнолуние в Овне будет очень сложным для Раков в сфере личных отношений - представителям этого знака будет сложно выразить партнеру свои эмоции и чувства. Такое поведение может привести к разрыву, поскольку они будут чувствовать себя ошеломленными из-за невозможности передать все то, что на сердце.

В этом новом цикле Раки в первую очередь будут думать о себе и своих личных проектах. Такое отношение может не понравиться их партнеру/партнерше, значительно ранить их чувства В результате могут возникнуть серьезные проблемы с общением.

Львы

В конце недели Львам придется непросто из-за полной Луны в Овне 9 октября. Представителям этого знака Огня будет трудно наладить отношения с партнером/партнершей, и они больше не будут испытывать сильное желание пытаться это делать и дальше.

Львы захотят вернуть себе свободу, чтобы больше не чувствовать себя подавленными определенными запретами. Этот период подтолкнет их задать себе новые вопросы и пойти по новому пути для своего будущего в личной сфере.