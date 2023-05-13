Эти женщины по знаку Зодиака - самые страстные: тройка горячих "штучек"

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака среди женщин, считающихся наиболее страстными среди других представительниц зодиакального круга.
Кто эти горячие "штучки", пишет Telegram-канал Гороскоп і мотивація.
Женщины, рожденные под знаком Скорпиона, очень привлекательны для мужчин и всегда обласканны вниманием поклонников. Девушки-Скорпионы крайне влюбчивы, страстны и горячи.
В отношениях они предпочтут океан страсти покою и размеренности. Они и любят, и ненавидят, отдавая очень много энергии. Их не привлекают только комплименты. Им важна в мужчине решительность и сила характера.
Скорпионы будут хорошо чувствовать себя со Львами, Раками, Скорпионами, Козерогами, Рыбами и Водолеями.
Эти девушки могут быть пылкими и одновременно холодными, радостными и грустными, нежными и жесткими. Они постоянно находятся в движении, в поиске новых ощущений, находят интерес так же быстро, как и теряют, не терпят скуки.
Интересно, что женщины-Близнецы могут отдаваться близости с мужчинами, осознавая несерьезность отношений с избранником. Они любят флирт, игру, эксперименты и очень ценят свою самостоятельность.
Им подойдут мужчины, родившиеся под знаками Льва, Овна, Стрельца, Весов и Водолея.
Объятия, страсть и любовь для них на первом месте. При этом девушки-Овны очень избирательны для тех, с кем идут на близость. Они согласны на нее только с теми, к кому испытывают сильнейшие чувства.
Женщины-Овны не выносят холодности и пассивности. Они упрямы и настойчивы - любят завоевывать неприступных мужчин. С возрастом эти женщины остаются столь же пылкими и привлекательными. Женщина-Овен часто ревнива, импульсивна, эмоциональна.
Овны совместимы с такими же пылкими мужчинами Овнами, а также с Тельцами, Близнецами, Львами и Стрельцами.
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