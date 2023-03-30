Эти успокоительные препараты не работают: врач рассказала, на что не стоит тратить деньги

Фитопрепараты

Это медицинские средства, сделанные из растительного сырья. Вот список тех, которые покупать не стоит:

Деприм

Седафитон

Антистресс

Нейробаланс

Валериана

Лазея

Новопассит

Билобил

Седовит

Персен

Фото: instagram.com/dr_beata_nad

Ноотропы

Это лекарственные средства, предназначенные для "улучшения" работы мозга. По словам специалиста, эти препараты не доказательные и не эффективные:

Нообут

Когнум

Фезам

Глицисед

Бифрен

Пирацетам

Фенибут

Пантогам

Фото: instagram.com/dr_beata_nad

Гомеопатические препараты

Обычно это минералы, вещества растительного или животного происхождения. Их разводят много раз до такого состояния, что эти разведения практически не содержат молекул действующего вещества.

Тенотен

Мемория

Цефанейро

Нервохеель

Нотта

Стресс-гран

Фото: instagram.com/dr_beata_nad

"Все эти группы препаратов объединяет то, что нет адекватных исследований, которые доказали бы их эффективность и безопасность. Никакие из них не одобрены Управлением по продовольствию и медикаментам США и не являются рекомендованными ни одной влиятельной международной медицинской ассоциацией", - заключает эксперт.