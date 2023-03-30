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Эти успокоительные препараты не работают: врач рассказала, на что не стоит тратить деньги

Эти фуфломицины ничего не лечат (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Из реклам разных успокоительныъ средств нам рассказывают об их чудодейственности, однако на самом деле большинство подобных лекарств являются фуфломицинами и не несут никакой пользы. Покупая их, вы только выбрасываете деньги на ветер.

Какие именно это препараты, рассказала медицинский психолог Надь Беата на своей странице в Instagram.

Фитопрепараты

Это медицинские средства, сделанные из растительного сырья. Вот список тех, которые покупать не стоит:

  • Деприм
  • Седафитон
  • Антистресс
  • Нейробаланс
  • Валериана
  • Лазея
  • Новопассит
  • Билобил
  • Седовит
  • Персен

Фото: instagram.com/dr_beata_nad

Ноотропы

Это лекарственные средства, предназначенные для "улучшения" работы мозга. По словам специалиста, эти препараты не доказательные и не эффективные:

  • Нообут
  • Когнум
  • Фезам
  • Глицисед
  • Бифрен
  • Пирацетам
  • Фенибут
  • Пантогам

Фото: instagram.com/dr_beata_nad

Гомеопатические препараты

Обычно это минералы, вещества растительного или животного происхождения. Их разводят много раз до такого состояния, что эти разведения практически не содержат молекул действующего вещества.

  • Тенотен
  • Мемория
  • Цефанейро
  • Нервохеель
  • Нотта
  • Стресс-гран

Фото: instagram.com/dr_beata_nad

"Все эти группы препаратов объединяет то, что нет адекватных исследований, которые доказали бы их эффективность и безопасность. Никакие из них не одобрены Управлением по продовольствию и медикаментам США и не являются рекомендованными ни одной влиятельной международной медицинской ассоциацией", - заключает эксперт.

Раньше мы рассказывали, какие лекарства для сердца не только не помогают, но и делают хуже.

Читайте также, какие лекарства в гинекологии считают фуфломицинами.

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