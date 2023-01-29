Эти запахи тела могут быть признаком серьезных заболеваний: когда обращаться к врачу

Причины могут быть естественными - как то, например, запах пота после физических нагрузок или из-за жары, специфический аромат дыхания после блюда с чесноком или селедкой... но порой - связаны с вероятным недугом.

Неприятный запах, исходящий от тела, способен не только создавать чувство дискомфорта для вас и окружающих, но также сигнализировать о некоторых проблемах со здоровьем.

Почему может "благоухать" тело

Запах тела возникает, прежде всего, когда бактерии вступают в контакт с потом, который сам по себе не пахнет. Медицинский термин для вызванного потом неприятного запаха - бромгидроз.

В теле человека есть два разных типа потовых желез:

Эккринные железы, которые находятся почти везде на коже. Когда температура тела повышается, эккринные железы выделяют влагу (пот) на поверхность кожи. Когда пот испаряется, это помогает охлаждать кожу и регулировать температуру тела. Апокриновые железы, что находятся обычно в местах, где есть волосяной покров (например, в подмышечных впадинах и в паху). Они начинают функционировать в период полового созревания. В отличие от экзокринных желез, апокриновые производят более густую жидкость без запаха, содержащую белок.

Виновниками запаха тела (из-за смеси пота и бактерий) являются апокриновые железы. При этом такой запах не ограничивается резко пахнущими подмышками или пахом.

Так, некоторые заболевания вызывают выброс летучих органических соединений (ЛОС) - химических веществ, выделяющихся при распаде других химических соединений. Эти ЛОС можно обнаружить в выдыхаемом воздухе, моче, коже и крови.

Какие заболевания вызывают запах тела

На запах может влиять несколько факторов, включая пол и генетику. Также играет важную роль микробиом вашей кожи - бактерии, вирусы и грибки, которые естественным образом живут на ней. Плохая гигиена, определенные продукты, гормоны или лекарства могут вызывать неприятный запах тела.

В то время как дезодоранты и духи неприятный запах могут маскировать, он также может указывать на возможные заболевания:

Проблемы с почками

Если почки не работают должным образом, нельзя избавиться от мочевины. Накопление мочевины в организме, что называется уремия, является опасным состоянием, при котором дыхание и пот могут пахнуть аммиаком или как отбеливатель.

Проблемы с печенью

Также запах аммиака или мочи изо рта может быть признаком недостаточно хорошей работы печени. Этот орган выполняет важные функции, в том числе вырабатывает желчь, что помогает переваривать пищу и избавлять организм от вредных веществ.

Диабетический кетоацидоз

Осложнение диабета, что называется диабетическим кетоацидозом (ДКА), может вызвать заметный запах. ДКА является серьезным заболеванием, возникающим, когда в организме не хватает инсулина. Тело начинает сжигать жир вместо глюкозы, чтобы получить энергию. ДКА может придать дыханию фруктовый, сладкий запах. У некоторых запах ассоциируется с гнилыми яблоками или жидкостью для снятия лака.

Проблемы с легкими или ротовой полостью

Хотя неприятный запах изо рта при пробуждении - нормальное явление, зловонный запах, который не исчезает даже после чистки зубов, может указывать на проблемы со здоровьем. К примеру, неприятный запах слюны и дыхания может быть из-за пневмонии, что является типом легочной инфекции. Туберкулез также может сделать дыхание весьма зловонным. Признаком заболевания десен или инфекции горла может быть галитоз.

Проблемы с кишечником

Закупорка в тонком или толстом кишечнике может препятствовать прохождению некоторых пищевых материалов или жидкостей. А полная закупорка - серьезное, опасное для жизни состояние, что может привести к разрыву кишечника, если не прибегнуть к лечению. В некоторых случаях содержимое кишечника (фекалии) может вернуться в желудок. Дыхание может пахнуть калом, особенно если вас рвет.

Проблемы с мочевыводящими путями

Попадающие в мочевыводящие пути бактерии могут вызывать такие проблемы, как инфекция мочевыводящих путей (ИМП). Помимо помутнения мочи, боли или жжения при мочеиспускании, можно заметить сильный неприятный запах мочи.

Вагинальная инфекция

Чрезмерный рост бактерий, присутствующих во влагалище, может вызвать бактериальный вагиноз. При этом типе инфекции могут появиться выделения из влагалища с неприятным рыбным запахом.

Другие причины запаха тела

Инфекция

Если кал имеет запах хуже, чем обычно, это может быть признаком инфекции в тонком кишечнике, например, лямблиоза. Бактериальная инфекция в волосах подмышек - трихомикоз - способна вызвать потливость и неприятный запах подмышек, а также выпадение волос в этой области.

Триметиламинурия

Это редкое генетическое заболевание возникает, когда организм не может расщепить химическое соединение триметиламин, что содержится в определенных продуктах. Избыток ТМА в организме вызывает неприятный, тухлый, рыбный запах изо рта, мочи или пота.

Чрезмерное потоотделение

Состояние, при котором человек сильно потеет даже при низкой температуре, называется гипергидроз. При нем может появиться неприятный запах тела, если пот контактирует с бактериями на коже. Сверхактивная щитовидная железа или гипертиреоз могут вызывать чрезмерное потоотделение, что может привести к неприятному запаху тела.

Отравление

Некоторые токсины могут повлиять на запах тела. Исследователи обнаружили, что люди, принимавшие мышьяк, имели чесночный запах тела. Проглатывание цианида вызывало запах изо рта горьким миндалем. И если ваша моча пахнет фиалками, возможно, вы употребили скипидар.

Потные ноги

У некоторых людей сильно потеют ноги, из-за чего появляется неприятный запах. Это обычное дело, и запах может исчезнуть после мыться ног, или если из высушить. Но также потливость ног может увеличить риск развития эпидермофитии стоп, заразной грибковой инфекции кожи стоп.

Гормональные изменения

Менструация, менопауза и беременность вызывают гормональные колебания. Эти гормональные изменения, в том числе приливы и ночная потливость, могут изменить запах тела.

Когда нужно обращаться к врачу

Некоторые типы запаха тела носят временный характер. Лучшая гигиена или более здоровый образ жизни могут избавиться от них. В то же время следует обратиться за медицинской помощью, если: