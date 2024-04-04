Эти остатки продуктов категорически нельзя выбрасывать: их можно использовать повторно

Сокращение пищевых отходов является разумной идеей не только для планеты, но и для вашего бюджета. Некоторые пищевые отходы не стоит выбрасывать, ведь их можно использовать повторно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.
Остатки черствого или подсохшего хлеба можно превратить в панировочные сухари. Разрежьте остатки хлеба, лавашей, рогаликов и булочек на меньшие кусочки, а затем положите их в пакет, пока у вас не будет достаточно кусочков для панировочных сухарей.
Добавление цельнозернового хлеба или из семян делает смесь сухарей более интересной.
Положите кусочки хлеба в кухонный комбайн и взбивайте, пока не получите желаемого размера сухарей. Чтобы усилить вкус, можно добавить травы.
Часто остаются остатки свежей зелени, поэтому их не следует выбрасывать, а правильно использовать.
Опытные повара используют все части трав для приготовления пищи, включая мягкие стебли - просто нарежьте их.
Свежие травы, такие как розмарин, можно измельчить и смешать с оливковым маслом.
Когда вы натерли весь сыр, то можно использовать еще и оставшуюся кожуру. Это позволит добавить глубину вкуса всем видам блюд.
Храните кожуру в пакете в холодильнике, а затем добавьте ее в кастрюлю, когда будете что-нибудь готовить.
Если у вас остатки овощей, которые не успеете использовать, то продлите им жизнь. Из них можно приготовить салат или овощное рагу.
Чтобы не приходилось выбрасывать еду, нужно совершать осмысленные покупки в магазине. Не стоит брать еду с запасом.
Необходимо покупать ровно столько продуктов, сколько вы и ваша семья сможет съесть. Ведь может быть так, что вы просто не успеете употребить все продукты до того, как выйдет срок годности.
К тому же свежие продукты гораздо более полезны, чем те, которые мы уже храним в течение определенного времени.
Не забивайте холодильник и шкафы ненужными продуктами. Единственный случай, когда можно покупать продукты с запасом, это когда вы уверены, что они не испортятся.
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