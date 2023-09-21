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Эти украинские монеты могут обогатить вас: как распознать ценные копейки

Какие украинские монеты можно выгодно продать (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Появление первых редких монет в Украине датируется 1991 годом. Именно в этот период Украина стала на путь независимости. Тогда начали производить монеты, которые считают редкими сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Монетки-ягодки".

Стоит знать, что некоторые, на первый взгляд, обычные украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги. Распознать дорогие экземпляры можно по мельчайшим деталям.

5 копеек 1992 года

Монету 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 можно продать от 4000 до 6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

  • средним зубом трезубца - с утолщением в верхней части
  • единицей в дате - она с хвостиком
  • гроздью №2 - в форме прямоугольного треугольника
  • гуртом с большой насечкой

Из-за ошибки небольшое количество монет получило большую насечку. Поэтому такие 5 копеек дорого покупают нумизматы.

Уникальная монета 5 копеек (фото: monety-yagidky)

Также есть несколько другая монета в 5 копеек 1992 года, которая тоже считается уникальной.

Особенности разновидности 2БАм:

  • средний зуб трезубца острый, узкий
  • единица даты без хвостика
  • гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника
  • группа с мелкой насечкой

Продать такую монету можно от 2500 до 3000 грн.

Уникальная монета 5 копеек (фото: monety-yagidky)

1 гривна 2001 года

Разновидность монеты - 1АДг. Продать ее можно за 5000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкая группа без надписей.

"Поскольку эта гривна редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: оригинал весит 6,8 г, диаметр 26 мм", - говорится в сообщении.

Уникальная монета 1 гривна (фото: monety-yagidky)

50 копеек 1994 года

Монету 50 копеек разновидности 1.1АГм можно приобрести от 2000 до 4000 грн.

Особенности монеты таковы:

  • имеющиеся маленькие отверстия в нижней части трезубца
  • промежутки между листком и отростком в форме трапеций
  • группа с мелкой насечкой

В обращении также встречается еще одна разновидность с трапециями - 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5 - 30 грн.

Уникальная монета номиналом в 50 копеек (фото: monety-yagidky)

Ранее мы сообщали, что 10-копеечная монета может обогатить вас на 1000 долларов.

Читайте также о том, что в Украине запустили новую 10-гривневую монету.

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