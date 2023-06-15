Эти три вещи в отношениях значительно важнее, чем секс

Доверие

Это одна из базовых вещей в отношениях. Вера в то, что вы можете полагаться на своего партнера в любой ситуации, гораздо важнее того, как часто вы занимаетесь сексом.

Именно доверие позволяет партнерам быть открытыми друг к другу, принимать недостатки, зная, что вы всегда поддерживаете и будете на стороне любимого человека.

Когда в отношениях есть доверие, вы не боитесь скрывать от партнера свои ошибки, рассказываете о своих страхах и проблемах.

Уважение

Взаимное уважение это восприятие своего партнера таким, как он есть. А также уважение к личному пространству, хобби, разным взглядам на вещи и самовыражению.

Уважение поддерживает доверие и эмоциональную стабильность в отношениях. Главное, что нужно помнить: как бы вы ни ссорились, не теряйте уважение друг к другу.

Ведь перейденные границы во время конфликтов, когда уважение может быть пренебрежено, очень трудно потом выстроить снова.

Общение

Общение является ключевым фактором, улучшающим отношения. Иногда пары не обсуждают проблемы и мало общаются, что приводит к недоразумению, ссорам и замалчиванию.

Если вам что-то не нравится, не устраивает - говорите об этом. Так же говорите партнеру, когда вам что-то нравится, когда вы ему благодарны.

И помните, если вы не можете найти общий язык, то о каком сексе, тем более качественном, может идти речь.