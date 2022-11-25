Эти три совета помогут вам выбрать идеально спелый гранат

Как выбрать гранат

Форма

Спелые гранаты не могут быть идеально круглыми. Выбирайте сплющенные, угловатые стороны, а не идеально округлые сферы.

Вес

Спелый гранат должен быть тяжелым как для своего размера - это признак того, что семена полны и сочные.

Спелый гранат (фото: pixabay.com)

Как почистить гранат

Отрежьте острым ножом часть нижней части граната и положите его срезом вниз на разделочную доску.

Шаг №1 (фото: simplyrecipes.com)

Сделайте круговой надрез вокруг короны граната.

Шаг №2 (фото: simplyrecipes.com)

Затем проделайте около шести неглубоких вертикальных надрезов на внешней стороне граната.

Шаг №3 (фото: simplyrecipes.com)

Возьмите гранат и осторожно вскройте его.

Шаг №4 (фото: simplyrecipes.com)

Над миской очистите семена от кожуры и мембран.

Шаг №5 (фото: simplyrecipes.com)

Гранат лучше есть сразу или хранить охлажденным в холодильнике в герметичном контейнере в течение 3-4 дней.

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