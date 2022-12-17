Эти три овощных блюда могут привести вас к набору веса: что к ним относится

Почему от некоторых овощей можно поправиться?

Масло, соль, сахар, сыр и панировка — это лишь некоторые из ингредиентов, которые обычно используются для улучшения вкуса и текстуры овощных рецептов, часто превращая их в высококалорийные блюда.

На самом деле, эти добавки могут сделать ваш любимый овощ менее полезным и привести к нежелательным килограммам.

Овощи, которые мешают вам похудеть

Баклажан в темпуре

Баклажаны — это богатая питательными веществами пища с относительно низким содержанием калорий. Клетчатка и антиоксиданты являются двумя важными питательными веществами, содержащимися в баклажанах, которые могут быть нарушены после того, как их обжарят.

Тесто темпура традиционно готовится из яиц, муки и воды в качестве покрытия для овощей и морепродуктов.

Затем продукты окунают в масло и обжаривают во фритюре. В случае с баклажанами в темпуре тесто и масло в темпуре добавляют значительные калории.

Соус из шпината и артишоков

Два овоща в одном восхитительно сливочном соусе. Звучит неплохо. Но от этого блюда также можно набрать вес. Несмотря на то, что в этом рецепте присутствуют шпинат и артишоки, сливочный сыр, сливки, и другие виды сыра, которые часто используются для приготовления этого соуса, лишают его богатых питательными веществами овощей.

Шпинат содержит витамин С, железо и калий, и это лишь некоторые из питательных веществ, а артишоки богаты клетчаткой и витамином К. Некоторые из этих питательных веществ, особенно витамин С и витамин К, уменьшаются во время приготовления с таким количеством жира.

Морковный торт

Морковь - это еще один источник витамина С и железа, также она содержит лютеин, антиоксидант, который может помочь здоровью глаз. Однако после приготовления витамин С и лютеин, вероятно, разлагаются, что приводит к снижению этих питательных веществ при употреблении.

Традиционные ингредиенты для лакомства, используемые для приготовления морковного торта, делают это блюдо не особенно подходящим для похудения. Сахар, мука, масло, а также сливочный сыр, используемые для приготовления глазури, делают морковный пирог одним из наименее полезных способов использования моркови, что также может привести к набору лишних килограммов.