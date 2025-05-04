Эти суперпродукты сжигают жир и способствуют похудению: они есть в каждой кладовке

Как ферментированные продукты способствуют похудению

Эксперт по питанию Линн Мерфи сказала, что ферментированные соленья могут быть секретным оружием для ускорения усилий по похудению.

"Ферментированные соленья - это не то же самое, что обычные соленья, которые вы найдете на полках большинства супермаркетов. Настоящие ферментированные соленья изготавливаются по традиционному процессу, который создает полезные пробиотики - полезные бактерии, поддерживающие здоровье кишечника", - добавила она.

Люди, которые пытаются похудеть, как правило, сосредотачиваются преимущественно на больших изменениях - полном пересмотре рациона или начале интенсивных режимов физических упражнений. Хотя это важно, но такие изменения часто не являются устойчивыми.

Добавление ферментированных продуктов, таких как маринованные огурцы - это идеальный пример небольшой привычки, которая может помочь в достижении больших целей. Они доступны по цене, долго хранятся в холодильнике и легко вписываются в блюда, которые вам уже нравятся. Ключ к успеху в похудении обычно заключается не в резких изменениях, а в небольших последовательных корректировках ежедневных привычек.

Что влияет на похудение

Исследования показали, что сбалансированный кишечный микробиом может существенно повлиять на усилия по похудению несколькими ключевыми способами.

Улучшенное пищеварение

Ферментированные соленья помогают пищеварительной системе работать эффективнее. Пробиотики, которые они содержат, способствуют расщеплению пищи и усвоению питательных веществ, что может предотвратить вздутие живота и дискомфорт.

Когда пищеварение улучшается, организм становится более эффективным в переработке пищи и выведении отходов. Это означает меньше вздутия живота и более плоский живот, что люди довольно быстро замечают после добавления ферментированных продуктов в рацион.

Регуляция аппетита

Эти пикантные продукты способствуют похудению, контролируя аппетит. Полезные бактерии из ферментированных продуктов помогают регулировать гормоны голода, такие как грелин и лептин, которые контролируют чувство голода и сытости.

Многие люди испытывают уменьшение тяги к еде и ощущение сытости от меньших порций после того, как начали включать ферментированные продукты в рацион.

Уменьшение жира на животе

Исследования показывают, что пробиотики могут помочь уменьшить висцеральный жир, который накапливается вокруг органов и способствует увеличению талии.

Как добавить ферментированные соленья в рацион

Ешьте на перекус, чтобы утолить голод

Когда чувствуете тягу к чему-то, вместо чипсов или конфет, съешьте соленые огурцы. Они обеспечивают хрусткость и вкус, не нарушая рацион.

Держите банку в холодильнике на тот случай, когда вам захочется что-то перекусить. Кислый вкус может на самом деле перезагрузить вкусовые рецепторы и уменьшить тягу к сладкому.

Добавьте к блюдам

Нарежьте ферментированные соленые огурцы и добавьте их в салаты, бутерброды или лаваши для дополнительного вкуса и повышения уровня пробиотиков.

Они добавляют столько вкуса, что часто можно уменьшить количество заправки или соуса, уменьшая калории.

Как гарнир

Во многих восточноевропейских странах ферментированные соленья подаются как гарнир к основным блюдам, особенно к блюдам с высоким содержанием белка.

Не все соленья одинаковы, когда речь идет о пользе для похудения. Вам нужны традиционно ферментированные соленья, а не те, что рассолены в уксусе, которые находятся на полках супермаркетов. Ищите банки с надписью "натуральное ферментированное" или "содержит живые культуры".

Настоящие ферментированные соленья обычно хранятся в охлажденном отделе и могут иметь мутный рассол. Их кислый вкус происходит от естественного процесса ферментации.