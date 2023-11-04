Эти способы помогут снизить холестерин без лекарств: советы диетолога

Холестерин - это жироподобное вещество из группы стеринов. Он входит в состав мембран клеток человека и участвует в выработке половых гормонов, желчных кислот и нервных клеток. Большую часть холестерина естественно производит печень. Однако когда его становится слишком много в организме, начинает развиваться атеросклероз.
Часто врачи назначают медикаментозное лечение для снижения уровня холестерина. РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-пост диетолога Олеси Добрянской рассказывает о методах снижения холестерина без лекарств.
Вот почему уровень холестерина может стать выше нормы:
Нарушение жирового обмена приводит к развитию ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и других осложнений.
В свой привычный рацион можете добавить элементы средиземноморской диеты. Она содержит множество овощей, зелени, фруктов и ягод, цельного зерна, бобов, орехов и семян, а также оливковое масло как важный источник жира. Рыбы, мяса птицы и молочных продуктов - умеренное количество, а красного мяса - низкое.
При этом следует ограничить количество животных жиров, готовых кондитерских изделий, фруктовых соков и сладких газированных напитков. Не исключайте жиры из рациона, но ограничьте сахар.
Движение очень важно для всех систем организма. Оно также оказывает большое влияние на процесс обмена жирами. Вам не обязательно посещать спортивный зал или другие занятия по активным видам спорта.
Старайтесь как можно больше ходить пешком. Не пользуйтесь лифтом. В хорошую погоду выходите на улицу и ходите несколько километров. Используйте любую возможность для движения.
Здоровый и качественный сон оказывает положительное влияние на обмен жиров и общее состояние здоровья.
Лечите свои депрессии и тревожные состояния. Если вам постоянно тревожно, ничего не хочется, трудно поднять себя с постели, вас беспокоит бессонница, обращайтесь к специалисту и решайте свою проблему экспертно.
Эти вещества оказывают негативное влияние на здоровье, поэтому от них следует отказаться вообще или по крайней мере ограничить потребление.
Гораздо лучше их варить, тушить, запекать без корочки, на пару, гриль и т. д.
Кроме всего вышеперечисленного, следует контролировать уровень глюкозы крови, артериального давления и массу тела. Все эти факторы повышают сердечно-сосудистые риски.
Не забывайте, что менять рацион нужно плавно и спокойно.
Раньше мы рассказывали, какие простые ежедневные продукты снижают уровень холестерина.
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