Эти способы помогут снизить холестерин без лекарств: советы диетолога

Причины повышенного холестерина

Вот почему уровень холестерина может стать выше нормы:

﻿﻿диета с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов, трансжиров и избыток насыщенных жиров

семейная гиперхолестеринемия, мутация генов

﻿﻿холестатические заболевания печени

некомпенсированный гипотиреоз (ТТГ)

﻿﻿нефротический синдром, ХПН

﻿﻿синдром Иценко-Кушинга

психическая анорексия

﻿﻿ вследствие действия лекарственных средств (прогестерон, анаболические стероиды, ГКС, иммунодепрессанты, психотропные препараты (фетотиазины, нейролептики второго поколения)

сахарный диабет, метаболический синдром

малоподвижный образ жизни у пациентов с центральным типом ожирения

﻿﻿беременность

﻿﻿возраст - в старшем возрасте растет секреция холестерина в желчь, снижается пул желчных кислот, нарушается моторная функция желчного пузыря

﻿﻿менопауза

Нарушение жирового обмена приводит к развитию ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и других осложнений.

Как снизить уровень холестерина без лекарств

Здоровое питание

В свой привычный рацион можете добавить элементы средиземноморской диеты. Она содержит множество овощей, зелени, фруктов и ягод, цельного зерна, бобов, орехов и семян, а также оливковое масло как важный источник жира. Рыбы, мяса птицы и молочных продуктов - умеренное количество, а красного мяса - низкое.

При этом следует ограничить количество животных жиров, готовых кондитерских изделий, фруктовых соков и сладких газированных напитков. Не исключайте жиры из рациона, но ограничьте сахар.

Будьте физически активны

Движение очень важно для всех систем организма. Оно также оказывает большое влияние на процесс обмена жирами. Вам не обязательно посещать спортивный зал или другие занятия по активным видам спорта.

Старайтесь как можно больше ходить пешком. Не пользуйтесь лифтом. В хорошую погоду выходите на улицу и ходите несколько километров. Используйте любую возможность для движения.

Спите

Здоровый и качественный сон оказывает положительное влияние на обмен жиров и общее состояние здоровья.

Развивайте в себе стрессоустойчивость

Лечите свои депрессии и тревожные состояния. Если вам постоянно тревожно, ничего не хочется, трудно поднять себя с постели, вас беспокоит бессонница, обращайтесь к специалисту и решайте свою проблему экспертно.

Откажитесь от курения и алкоголя

Эти вещества оказывают негативное влияние на здоровье, поэтому от них следует отказаться вообще или по крайней мере ограничить потребление.

﻿﻿﻿﻿Используйте здоровые способы термообработки продуктов

Гораздо лучше их варить, тушить, запекать без корочки, на пару, гриль и т. д.

Кроме всего вышеперечисленного, следует контролировать уровень глюкозы крови, артериального давления и массу тела. Все эти факторы повышают сердечно-сосудистые риски.

Не забывайте, что менять рацион нужно плавно и спокойно.