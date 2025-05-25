Эти симптомы не проходят за неделю: врач объяснила, как распознать сезонную аллергию

Весной все больше людей замечают распространенные симптомы - насморк, слезотечение и чихание. Часто это не простуда, а проявления сезонной аллергии, которая ежегодно затрагивает миллионы украинцев. Как отличить аллергию от обычной простуды?
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-аллерголог Елена Мозырская.
По словам медика, сезонная аллергия - это проявления аллергической болезни, которые возникают весной, летом или даже в октябре. Как правило, она возникает в результате аллергического ответа на пыльцу растений.
Распространенной является аллергия, как на пыльцу растений, так и на кошек и собак.
Кроме того, распространена аллергия на пыль, которая часто возникает зимой, когда люди больше времени находятся в закрытом помещении.
Аллерголог отметила, что питание не влияет на симптомы аллергии. Однако, некоторые продукты могут усугубить состояние, ведь стимулируют высвобождение гистамина.
Поэтому медик не советует "сидеть" на диете, если у вас есть сезонная аллергия.
Обычно сезонная аллергия проявляется в подростковом возрасте и у людей в возрасте 20-40 лет. Однако, такое состояние может возникать у детей после трех лет.
Важно то, что при аллергии в отличие от насморка симптомы не проходят через неделю. Симптомы часто более выражены по утрам, возникает очень частое чихание, зуд носа, глаз и горла.
"При употреблении противоаллергических средств симптомы при аллергическом рините могут облегчаться, а при вирусном, как правило, нет", - объяснила врач.
Антигистаминные препараты - это лекарства первой линии, которые можно применять безопасно.
К тому же ошибочным мнением является то, что якобы сезонную аллергию можно "перерасти". Но это не так и может меняться только течение болезни, но иона никуда не исчезнет.
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