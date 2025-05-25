Эти симптомы не проходят за неделю: врач объяснила, как распознать сезонную аллергию
Весной все больше людей замечают распространенные симптомы - насморк, слезотечение и чихание. Часто это не простуда, а проявления сезонной аллергии, которая ежегодно затрагивает миллионы украинцев. Как отличить аллергию от обычной простуды?
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-аллерголог Елена Мозырская.
Что такое сезонная аллергия
По словам медика, сезонная аллергия - это проявления аллергической болезни, которые возникают весной, летом или даже в октябре. Как правило, она возникает в результате аллергического ответа на пыльцу растений.
Распространенной является аллергия, как на пыльцу растений, так и на кошек и собак.
Кроме того, распространена аллергия на пыль, которая часто возникает зимой, когда люди больше времени находятся в закрытом помещении.
Влияние питания на аллергию
Аллерголог отметила, что питание не влияет на симптомы аллергии. Однако, некоторые продукты могут усугубить состояние, ведь стимулируют высвобождение гистамина.
Поэтому медик не советует "сидеть" на диете, если у вас есть сезонная аллергия.
С какого возраста проявляется
Обычно сезонная аллергия проявляется в подростковом возрасте и у людей в возрасте 20-40 лет. Однако, такое состояние может возникать у детей после трех лет.
Важно то, что при аллергии в отличие от насморка симптомы не проходят через неделю. Симптомы часто более выражены по утрам, возникает очень частое чихание, зуд носа, глаз и горла.
"При употреблении противоаллергических средств симптомы при аллергическом рините могут облегчаться, а при вирусном, как правило, нет", - объяснила врач.
Антигистаминные препараты - это лекарства первой линии, которые можно применять безопасно.
К тому же ошибочным мнением является то, что якобы сезонную аллергию можно "перерасти". Но это не так и может меняться только течение болезни, но иона никуда не исчезнет.
Вас может заинтересовать
- Почему возникает аллергия на краску для волос, и можно ли от нее избавиться
- Как распознать опасные проявления аллергии у детей и взрослых
- Известно, у кого может возникнуть аллергия на алкоголь
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.