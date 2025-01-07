Эти симптомы на ногтях могут указывать на 8 тяжелых заболеваний

Необходимо следить за любыми необычными изменениями на ногтях, которые могут сигнализировать о потенциально опасных заболеваниях. Если ногти изменяют цвет, это может свидетельствовать о ряде тяжелых заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Изменение цвета или формы может быть безвредным, но оно также может быть признаком заболевания. Если вы заметили какие-либо из приведенных ниже изменений на ногтях рук или ног, необходимо обратиться к врачу.
Белые ногти могут сигнализировать о заболевании печени или диабете. При заболеваниях печени это более вероятно, если у вас цирроз - самая тяжелая стадия заболевания.
Однако белые ногти также могут возникать естественным образом с возрастом, но все же лучше проверить.
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