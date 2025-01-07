Эти симптомы на ногтях могут указывать на 8 тяжелых заболеваний

Тревожные симптомы на ногтях

Изменение цвета или формы может быть безвредным, но оно также может быть признаком заболевания. Если вы заметили какие-либо из приведенных ниже изменений на ногтях рук или ног, необходимо обратиться к врачу.









Белые ногти могут сигнализировать о заболевании печени или диабете. При заболеваниях печени это более вероятно, если у вас цирроз - самая тяжелая стадия заболевания.

Однако белые ногти также могут возникать естественным образом с возрастом, но все же лучше проверить.





