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Эти симптомы на ногтях могут указывать на 8 тяжелых заболеваний

Какие признаки на ногтях свидетельствуют о тяжелых заболеваниях (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Необходимо следить за любыми необычными изменениями на ногтях, которые могут сигнализировать о потенциально опасных заболеваниях. Если ногти изменяют цвет, это может свидетельствовать о ряде тяжелых заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Тревожные симптомы на ногтях

Изменение цвета или формы может быть безвредным, но оно также может быть признаком заболевания. Если вы заметили какие-либо из приведенных ниже изменений на ногтях рук или ног, необходимо обратиться к врачу.

Белые ногти могут сигнализировать о заболевании печени или диабете. При заболеваниях печени это более вероятно, если у вас цирроз - самая тяжелая стадия заболевания.

Однако белые ногти также могут возникать естественным образом с возрастом, но все же лучше проверить.

  • ежедневно наносите на ногти увлажняющие средства

 

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