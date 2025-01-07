Эти симптомы на ногтях могут указывать на 8 тяжелых заболеваний
Необходимо следить за любыми необычными изменениями на ногтях, которые могут сигнализировать о потенциально опасных заболеваниях. Если ногти изменяют цвет, это может свидетельствовать о ряде тяжелых заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Тревожные симптомы на ногтях
Изменение цвета или формы может быть безвредным, но оно также может быть признаком заболевания. Если вы заметили какие-либо из приведенных ниже изменений на ногтях рук или ног, необходимо обратиться к врачу.
В целом ногти могут быть таких цветов:
- белые
- наполовину розовые и белые
- желтые
- темно-красные "полумесяцы"
Белые ногти могут сигнализировать о заболевании печени или диабете. При заболеваниях печени это более вероятно, если у вас цирроз - самая тяжелая стадия заболевания.
Однако белые ногти также могут возникать естественным образом с возрастом, но все же лучше проверить.
Наполовину розовые и наполовину белые ногти являются одним из признаков заболевания почек. В случае желтых ногтей это может быть вызвано заболеванием легких. Считается, что изменение цвета связано с кровеносной или лимфатической системой.
Когда эти системы не работают должным образом, жидкость может накапливаться в мягких тканях под кожей. В свою очередь могут пожелтеть ногти. Однако желтые ногти также могут быть вызваны инфекцией ногтей или курением сигарет.
Темно-красные "полумесяцы" на ногтях могут сигнализировать о ряде заболеваний, включая волчанку, болезни сердца, гнездовую алопецию, артрит и дерматомиозит.
Поэтому, если вы заметили любой из этих цветов на своих ногтях, следует обратиться к врачу.
Другие цвета на ногтях указывают на проблему:
- синие ногти - недостаточно кислорода в крови
- бледные ногти - анемия
- синие "полумесяцы" могут быть признаком отравления
Как правильно ухаживать за ногтями
Некоторые советы помогут сохранить ногти здоровыми и красивыми:
- держите ногти на руках и на ногах чистыми и сухими
- избегайте травмирования ногтей
- стригите ногти прямо и не слишком коротко, лучше после душа, когда ногтевая пластина размягчится
- ежедневно наносите на ногти увлажняющие средства
- регулярно удаляйте грязь под ногтями
- избегайте обработки ногтей продуктами, содержащими токсичные вещества (ацетон или формальдегид)
- избегайте бактериальных инфекций под накладными ногтями (регулярно проверяйте на наличие зеленого цвета)
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