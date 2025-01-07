Эти симптомы на ногтях могут указывать на 8 тяжелых заболеваний

Необходимо следить за любыми необычными изменениями на ногтях, которые могут сигнализировать о потенциально опасных заболеваниях. Если ногти изменяют цвет, это может свидетельствовать о ряде тяжелых заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Тревожные симптомы на ногтях

Изменение цвета или формы может быть безвредным, но оно также может быть признаком заболевания. Если вы заметили какие-либо из приведенных ниже изменений на ногтях рук или ног, необходимо обратиться к врачу.

В целом ногти могут быть таких цветов:

белые

наполовину розовые и белые

желтые

темно-красные "полумесяцы"

Белые ногти могут сигнализировать о заболевании печени или диабете. При заболеваниях печени это более вероятно, если у вас цирроз - самая тяжелая стадия заболевания.

Однако белые ногти также могут возникать естественным образом с возрастом, но все же лучше проверить.

Наполовину розовые и наполовину белые ногти являются одним из признаков заболевания почек. В случае желтых ногтей это может быть вызвано заболеванием легких . Считается, что изменение цвета связано с кровеносной или лимфатической системой.

Когда эти системы не работают должным образом, жидкость может накапливаться в мягких тканях под кожей. В свою очередь могут пожелтеть ногти. Однако желтые ногти также могут быть вызваны инфекцией ногтей или курением сигарет.

Темно-красные "полумесяцы" на ногтях могут сигнализировать о ряде заболеваний, включая волчанку, болезни сердца, гнездовую алопецию, артрит и дерматомиозит.

Поэтому, если вы заметили любой из этих цветов на своих ногтях, следует обратиться к врачу.

Другие цвета на ногтях указывают на проблему:

синие ногти - недостаточно кислорода в крови

бледные ногти - анемия

синие "полумесяцы" могут быть признаком отравления

Как правильно ухаживать за ногтями

Некоторые советы помогут сохранить ногти здоровыми и красивыми: