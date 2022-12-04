Эти симптомы нельзя игнорировать: они не пройдут самостоятельно

Часто люди пренебрегают своим здоровьем и не обращают внимание на "сигналы", которые дает организм, ведь надеется, что все пройдет само по себе. Однако важно вовремя выявить "неоднозначные" симптомы, которые подает эндокринная система.
Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Грета Донча в Instagram.
По словам врача, чаще всего жалобы касаются веса, щитовидной железы и сахара в крови.
Также эксперт назвала симптомы, на которые важно обращать внимание:
Сначала в голове у человека появляются убеждения, "все пройдет", "ничего такого", "я не один/одна такая". Однако это не так.
Обычно симптомы не проходят, а лишь набирают обороты и дальше человек обращается ко всем возможным специалистам подряд, но не к эндокринологу. Именно этот специалист поможет решить проблему и улучшить самочувствие.
Раньше врач называли популярные лекарства, которые вообще не работают.
Также читайте, что врачи развенчали популярные мифы об уходе за кожей.