Эти симптомы нельзя игнорировать: они не пройдут самостоятельно

Какие симптомы нельзя игнорировать

По словам врача, чаще всего жалобы касаются веса, щитовидной железы и сахара в крови.

Также эксперт назвала симптомы, на которые важно обращать внимание:

Повышение АД в молодом возрасте, особенно когда это гипертонические кризы. Возможные эндокринологические причины: феохромацитома, гиперальдостеронизм и тиреотоксикоз;

Тяга к соленой пище, которая сопровождается слабостью, уменьшением веса и изменением окраски кожи. Это может свидетельствовать о патологии надпочечников - Аддисоновой болезни (надпочечная недостаточность);

Нефролитиаз - наличие камней в почках может быть симптомом гиперпаратиреоза;

Снижение зрения. Это может свидетельствовать об опухоли гипофиза;

Выраженная жажда, полиурия (частое мочеотделение) и рецидивирующие заболевания наружных половых органов. Все это может свидетельствовать о высоком уровне сахара в крови;

Уменьшение роста более чем на 4 см с возрастом может свидетельствовать об остеопорозе;

Судороги и тремор могут встречаться при тиреотоксикозе, повышенном уровне пролактина, гипопаратиреозе и инсулиноме.

Что нужно делать

Сначала в голове у человека появляются убеждения, "все пройдет", "ничего такого", "я не один/одна такая". Однако это не так.

Обычно симптомы не проходят, а лишь набирают обороты и дальше человек обращается ко всем возможным специалистам подряд, но не к эндокринологу. Именно этот специалист поможет решить проблему и улучшить самочувствие.