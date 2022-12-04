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Эти симптомы нельзя игнорировать: они не пройдут самостоятельно

Какие важные симптомы нельзя игнорировать (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди пренебрегают своим здоровьем и не обращают внимание на "сигналы", которые дает организм, ведь надеется, что все пройдет само по себе. Однако важно вовремя выявить "неоднозначные" симптомы, которые подает эндокринная система.

Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Грета Донча в Instagram.

Какие симптомы нельзя игнорировать

По словам врача, чаще всего жалобы касаются веса, щитовидной железы и сахара в крови.

Также эксперт назвала симптомы, на которые важно обращать внимание:

  • Повышение АД в молодом возрасте, особенно когда это гипертонические кризы. Возможные эндокринологические причины: феохромацитома, гиперальдостеронизм и тиреотоксикоз;
  • Тяга к соленой пище, которая сопровождается слабостью, уменьшением веса и изменением окраски кожи. Это может свидетельствовать о патологии надпочечников - Аддисоновой болезни (надпочечная недостаточность);
  • Нефролитиаз - наличие камней в почках может быть симптомом гиперпаратиреоза;
  • Снижение зрения. Это может свидетельствовать об опухоли гипофиза;
  • Выраженная жажда, полиурия (частое мочеотделение) и рецидивирующие заболевания наружных половых органов. Все это может свидетельствовать о высоком уровне сахара в крови;
  • Уменьшение роста более чем на 4 см с возрастом может свидетельствовать об остеопорозе;
  • Судороги и тремор могут встречаться при тиреотоксикозе, повышенном уровне пролактина, гипопаратиреозе и инсулиноме.

Что нужно делать

Сначала в голове у человека появляются убеждения, "все пройдет", "ничего такого", "я не один/одна такая". Однако это не так.

Обычно симптомы не проходят, а лишь набирают обороты и дальше человек обращается ко всем возможным специалистам подряд, но не к эндокринологу. Именно этот специалист поможет решить проблему и улучшить самочувствие.

Раньше врач называли популярные лекарства, которые вообще не работают.

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